به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا گفت: مأموران نیروی انتظامی این شهرستان در جریان گشت‌زنی در محور مواصلاتی یاسوج - اصفهان، موفق به کشف و ضبط تعدادی شیء تاریخی متعلق به دوره قاجار و یک اثر شبیه‌سازی‌شده ایلامی از یک دستگاه خودروی سواری شدند.

علی‌اکبر پاک افزود: در این رابطه خودروی متخلف توقیف، یک نفر به عنوان متهم بازداشت و پرونده جهت طی مراحل قانونی و سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.