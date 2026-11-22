بانوان کونگ‌فوکار استان هرمزگان در مسابقات کشوری کونگ‌فو گنگ‌توان که به میزبانی شهرستان رودسر استان گیلان موفق به کسب ۱۴ مدال رنگارنگ و جام اخلاق این رقابت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حنیف رازمند، نایب‌رئیس سبک گنگ‌توان کشور گفت: مسابقات کشوری بانوان، یادواره شهدای میناب، از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه با حضور ورزشکارانی از ۹ استان کشور در شهرستان رودسر برگزار شد.

وی افزود: بانوان کونگ‌فوکار هرمزگانی در این رقابت‌ها و در پنج رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۷ مدال برنز شدند.

بیشتربخوانید: افتخارآفرینی ورزشکاران کاراته هرمزگان در مسابقات بین‌المللی تفلیس

نایب‌رئیس سبک گنگ‌توان کشور با اشاره به سطح فنی بالای این دوره از مسابقات گفت: تیم بانوان هرمزگان علاوه بر کسب ۱۴ مدال رنگارنگ، کاپ اخلاق این رقابت‌ها را نیز از آن خود کرد.