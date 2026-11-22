تیم جوانان مسینا مشهد تنها نماینده استان درلیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور، در گروه اول این مسابقات با تیم های پدیده آسمان خزر، شاهین خشکبیجار، شاهین خزر رودسر و هاکان کرمانشاه هم گروه شد.

قرعه کشی مرحله اول لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور برگزارشد

قرعه کشی مرحله اول لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، لیگ فوتبال ساحلی جوانان کشور، از دوم اذرماه در انزلی آغاز می شود وتا ششم اذرماه ادامه دارد.

تیم جوانان مسینا مشهد، سال گذشته ودر اولین تجربه حضور خود توانست به جمع ۸تیم برتر این مسابقات صعود نماید و حال این تیم در دومین سال حضور خود می تواند خود را بعنوان یک مدعی نشان دهد.