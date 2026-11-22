به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سومین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور انجمن کاراته رقابتی ایران با حضور بیش از هزار و ۵۰۰ کاراته کا دختر و پسر از ۱۱ استان کشور به مدت دو روز در سالن کارگران رشت برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها در بخش دختران گیلان قهرمان شد، مازندران در جایگاه دوم ایستاد و کرمانشاه کاپ سوم تیمی را با خود به خانه برد.

در بخش پسران نیز گیلان با اقتدار قهرمان شد، قزوین در جایگاه دوم ایستاد و تیم آذربایجان غربی سوم شد.