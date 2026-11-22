

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلطانعلی محمدی‌منفرد با بیان اینکه با جدیت طرح های حمایتی مسکن در شهرستان را پیگیری می کنیم، اظهار کرد: در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای کیفیت سکونت در پروژه‌های مسکن مهر، ۴۱ دستگاه آسانسور از مجموع ۴۷ دستگاه مصوب به پروژه‌های مسکن مهر شهرستان ماهشهر اختصاص یافته است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی آسانسورها در ساختمان‌های مسکن مهر، علاوه بر تسهیل تردد ساکنان و بهبود شرایط زندگی، نقش مؤثری در افزایش رفاه و آسایش شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات سکونتی دارد.

محمدی‌منفرد ادامه داد: بهره‌برداری از آسانسورها در این پروژه‌ها می‌تواند با افزایش مطلوبیت واحدهای مسکونی، موجب ارزش افزوده املاک و بهبود شرایط بهره‌برداری از ساختمان‌ها شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ماهشهر در پایان تأکید کرد: به سرانجام رسیدن فرآیند نصب و راه‌اندازی آسانسورها، گامی مؤثر در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات ساکنان، افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود محیط زندگی در مجموعه‌های مسکن مهر شهرستان است.