استاد محمدجواد بخشی‌زاده، پیشکسوت تئاتر و سینمای فارس و خالق بیش از شش دهه خاطره در صحنه تئاتر شیراز، چشم از جهان فروبست.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، محمدجواد بخشی‌زاده، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای شیراز و از چهره‌های اثرگذار هنر‌های نمایشی استان فارس، پس از سال‌ها فعالیت مستمر و اثرگذار در عرصه فرهنگ و هنر، بر اثر بیماری درگذشت.

پیکر این هنرمند نام‌آشنای شیرازی، ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه سوم آذرماه، از مقابل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، واقع در چهارراه حافظیه شیراز، تشییع و پس از برگزاری مراسم وداع، در دارالرحمه شیراز به خاک سپرده خواهد شد.

استاد محمدجواد بخشی‌زاده، متولد سال ۱۳۲۲ در شیراز، از شانزده‌سالگی قدم به عرصه هنر‌های نمایشی گذاشت و بیش از شش دهه از عمر پربرکت خود را وقف تئاتر و اعتلای هنر نمایش کرد.

او در طول سال‌های فعالیت هنری خود، افزون بر بازیگری و کارگردانی، نقشی ماندگار در شکل‌گیری، استمرار و پویایی جریان تئاتر فارس ایفا کرد و با تأسیس و سرپرستی گروه تئاتر «سپید»، یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های نمایشی استان، زمینه فعالیت و پرورش نسل‌های مختلفی از هنرمندان تئاتر را فراهم آورد.

گروه تئاتر سپید به سرپرستی او بیش از ۶۰ سال در عرصه نمایش‌های ایرانی، مذهبی، تاریخی و دیگر گونه‌های نمایشی فعالیت داشت؛ مسیری که نشان از عشق، تعهد و دلبستگی عمیق این هنرمند به فرهنگ و هنر ایرانی داشت.

توجه به نمایش ایرانی، ادبیات فارسی و مضامین عرفانی، مذهبی و تاریخی از شاخصه‌های برجسته آثار استاد بخشی‌زاده بود. از جمله آثار نمایشی او می‌توان به «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «پیر چنگی» و «آرشی دیگر» اشاره کرد. نمایش «رستم و سهراب» نیز در دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر فجر حضور داشت.

«دلدار» آخرین اثر نمایشی این هنرمند بود که در جوار آرامگاه حافظ شیرازی به روی صحنه رفت؛ اجرایی که پیوند عمیق او با ادبیات و فرهنگ غنی ایران را بار دیگر به نمایش گذاشت.

بخشی‌زاده علاوه بر فعالیت گسترده در تئاتر، در عرصه سینما و تلویزیون نیز حضور داشت و در آثاری همچون فیلم سینمایی «ملک سلیمان» و مجموعه‌های تلویزیونی «امام علی (ع)» و «فرستاده» به ایفای نقش پرداخت.

این هنرمند فقید همچنین نشان درجه یک هنری در رشته نمایش سنتی را دریافت کرده بود.



