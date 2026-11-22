مدیر عامل بیمه ایران از پرداخت بیش از ۴ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان خسارت به مالکان خودروهای حقیقی و حقوق در جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی جباری در گزارش خود به اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرداخت خسارت به مالکان خودروها و واحدهای مسکونی در جنگ تحمیلی اخیر گفت : ۳۹ هزار و ۳۹۲ دستگاه خودروی آسیب دیده که دستگاه‌های مسول خدماتی و امدادی به بیمه ایران معرفی کرده اند تا ۳۰ آبان سال جاری ۳۵ هزار ۴۱۵ دستگاه تعیین تکلیف و پرداخت خسارت شده است .

او افزود: تاکنون ۹۲ درصد خسارت های ارزیابی شده با رضایت زیان دیدگان پرداخت شده و ۸ درصد باقیمانده با تکمیل پرونده های تشکیل شده پرداخت خواهد شد .