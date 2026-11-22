مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بر آمادگی نانوایی‌ها برای تأمین سوخت جایگزین، نظارت بر کیفیت آرد و ذخیره‌سازی آرد مورد نیاز روستاهای صعب‌العبور پیش از زمستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، در نشست شورای مدیران این اداره کل، بر هماهنگی شهرستان‌ها برای تأمین سوخت دوم نانوایی‌ها و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی وضعیت دوگانه‌سوزی نانوایی‌ها و تأمین سوخت جایگزین، خواستار هماهنگی مستمر مسئولان نمایندگی‌های شهرستان‌ها با فرمانداری‌ها، اتحادیه‌های خبازان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های نفت شد تا در صورت بروز محدودیت سوخت، نانوایی‌ها برای ادامه فعالیت آمادگی داشته باشند.

جعفری با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین گندم و کالاهای اساسی در استان، حفظ کیفیت گندم و آرد تولیدی را از اولویت‌های این مجموعه دانست و گفت: افزایش میزان سبوس آرد در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت بهداشت نباید به افت کیفیت آرد منجر شود و با واحدهای تولیدکننده آرد بی‌کیفیت برخورد جدی خواهد شد.

مدیرکل غله مازندران همچنین خواستار تعیین تکلیف کارخانه‌های آرد با عملکرد نامطلوب و پیگیری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی غیرفعال شد تا توان تولید و تأمین آرد مورد نیاز استان تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت ذخیره‌سازی به‌موقع آرد مورد نیاز روستاهای صعب‌العبور پیش از آغاز فصل زمستان، هماهنگی با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط را ضروری دانست.

جعفری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان ستادی و شهرستانی از زمان جنگ رمضان تاکنون، بر حفظ آمادگی و در دسترس بودن مدیران در تمام ساعات شبانه‌روز تأکید کرد و رسیدگی به مطالبات مردم و پیشگیری از هرگونه اختلال در تأمین نان را مسئولیتی مستمر دانست.

این نشست با حضور معاونان، مدیران ستادی و مسئولان نمایندگی‌های شهرستانی به‌صورت وبیناری برگزار شد.