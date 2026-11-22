جذب جوانان از شهر با جذابیت اشتغال و طبیعت؛
چرخش چرخ زندگی روستای شیرینآباد فراهان با تولید کفش کودک
ساکنان روستای شیرینآباد شهرستان فراهان استان مرکزی چراغ بیش از ۴۰ کارگاه کفش کودک را روشن نگه داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شیرینآباد؛ روستایی که با کفش کودک، چرخ زندگی مردمش میچرخد.
در روستای شیرینآباد از بخش شهرستان فراهان، تولید کفش کودک به محور اصلی کار و درآمد بسیاری از خانوادهها تبدیل شده است جایی که کارگاههای کوچک، با تلاش نوجوانان، جوانان و بازگشت جوانان از شهرهای بزرگ، به چرخهای پایدار از اشتغال و تولید جان بخشیدهاند.
در این روستا بیش از ۴۰ کارگاه کفش وجود دارد که هر کارگاه تقریبا روزانه بیش از صد جفت کفش کودک تولید میکنند.