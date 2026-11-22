به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شیرین‌آباد؛ روستایی که با کفش کودک، چرخ زندگی مردمش می‌چرخد.

در روستای شیرین‌آباد از بخش شهرستان فراهان، تولید کفش کودک به محور اصلی کار و درآمد بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است جایی که کارگاه‌های کوچک، با تلاش نوجوانان، جوانان و بازگشت جوانان از شهر‌های بزرگ، به چرخه‌ای پایدار از اشتغال و تولید جان بخشیده‌اند.