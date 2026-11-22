به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) که از ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور هند آغاز شده بود، امروز (یکشنبه یکم آذرماه) با قهرمانی فولاد سیرجان به پایان رسید.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان در آخرین دیدار این رقابت‌ها که از ساعت ۱۵ آغاز شد، به مصاف تورپیدوز بنگلور رفت و سه بر یک این تیم را از پیش رو برداشت و انتقام شکست مرحله مقدماتی را نیز گرفت.

شاگردان بهروز عطایی در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را وگذار کردند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها، سهمیه لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ آسیا را به دست آورند.

على رمضانى، اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور، ابوالفضل پاشا امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى، رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.

تیم تلوگو بلک هاوکس هند نیز در دیدار رده بندی موفق به شکست سه بر یک نماینده قزاقستان با امتیاز‌های (۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲) شد و به مقام سومی دست یافت.

گفتنی است تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند، دیدار‌های تدارکاتی مناسبی برای این تیم برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی است.

رده بندی نهایی لیگ والیبال آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

۱ - فولاد سیرجان (ایران)

۲ - تورپیدوز بنگلور (هند)

۳ - تلوگوبلک هاوکس (هند)

۴ - ژتیسو (قزاقستان)

۵ - بمبئی متئورز (هند)