به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا یونسی اظهار کرد: بررسی روند ۱۰ تا ۱۵ ساله سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور نشان می‌دهد هزینه ایجاد واحد‌های جدید به دلیل طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و تورم، حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع مالی سرمایه‌گذاران به احداث سوله و تأمین زیرساخت‌های فیزیکی اختصاص پیدا می‌کند؛ در حالی که این هزینه‌ها علاوه بر طولانی کردن زمان راه‌اندازی واحدها، موجب خواب سرمایه می‌شود.

یونسی با بیان اینکه تغییر الگوی سرمایه‌گذاری و استفاده از زیرساخت‌های آماده می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند، گفت: هدایت منابع مالی به سمت تأمین مواد اولیه و اصلاح فرایند‌های تولید، به جای صرف هزینه‌های سنگین برای ساخت‌وساز، می‌تواند زمان ورود سرمایه‌گذاری‌ها به مرحله بهره‌برداری را کاهش دهد.

اجاره خطوط تولید؛ سازوکاری برای احیای صنایع راکد

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با اشاره به بررسی دلایل موفقیت طرح‌های احیای واحد‌های صنعتی راکد بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در کمیته احیای استان نشان می‌دهد تغییر مالکیت موقت یا دائم واحد‌های تعطیل‌شده، از مؤثرترین روش‌ها برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید بوده است.

وی ادامه داد: تجربه احیای این واحد‌ها نشان داده است که استفاده از ظرفیت‌های موجود و خطوط تولید آماده، در مقایسه با ایجاد زیرساخت‌های جدید، امکان شروع سریع‌تر فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان صنایع کوچک در این زمینه گفت: دستورالعمل قرارداد‌های سه‌جانبه اجاره با هدف تسهیل نقل‌وانتقال موقت خطوط تولید و ایجاد بستر حقوقی لازم برای برون‌سپاری فعالیت‌های تولیدی تصویب و ابلاغ شده است.

تسهیل ورود سرمایه‌های خرد و شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید

یونسی با اشاره به تغییر دامنه فعالیت در الگوی تولید بدون کارخانه اظهار کرد: در گذشته استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های صنعتی بیشتر در اختیار کارخانه‌داران بزرگ و برند‌های شناخته‌شده بود که برای جبران کمبود ظرفیت تولید خود از امکانات سایر واحد‌ها استفاده می‌کردند.

وی افزود: با دستورالعمل‌های جدید، امکان ورود اشخاص حقیقی، صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان که فاقد زیرساخت و ساختار مستقل کارخانه‌ای هستند نیز فراهم شده است.

به گفته حمیدرضا یونسی، این رویکرد می‌تواند سرمایه‌های خرد و منابع مالی غیرمولد را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند و زمینه تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین احداث کارخانه فراهم آورد.

مطالبه مشوق‌های استانی برای توسعه تولید بدون کارخانه

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان برای استقرار و فعالیت دارندگان مجوز تولید بدون کارخانه در شهرک‌های صنعتی، زمینه استفاده از امکانات زیرساختی و ظرفیت‌های مقرراتی را فراهم می‌کند.

یونسی افزود: با این حال، گسترش این الگو به حمایت‌های تکمیلی نیاز دارد و استانداری خوزستان باید با تعریف مشوق‌های هدفمند، معافیت‌ها و مزایای ویژه برای صاحبان ظرفیت‌های خالی و سرمایه‌گذاران جدید، زمینه اقتصادی مناسب‌تری برای توسعه این شیوه تولید فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های خالی شهرک‌های صنعتی و تقویت همکاری با اتاق بازرگانی اهواز می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید برای ایجاد زیرساخت‌ها، بهره‌وری واحد‌های صنعتی را افزایش دهد و زمینه بازگشت پویایی به بخش صنعت استان را فراهم کند.