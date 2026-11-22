هم‌زمان با هفته بسیج، ۲۵۰ دانش‌آموز شهرستان بدره در قالب اردوی راهیان نور و در دو نوبت به مناطق عملیاتی مهران و دهلران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «مصطفی فاضلی» جانشین فرمانده سپاه ناحیه بدره، با اعلام این خبر گفت: ۲۵۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه شهرستان در دو نوبت به مناطق عملیاتی استان ایلام اعزام شدند.

وی افزود:هدف از برگزاری این اردو را آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

«سعدی پروری» مدیر آموزش و پرورش شهرستان بدره نیز اظهار داشت: دانش‌آموزان پایه دهم رشته‌های نظری و پایه دوازدهم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای در قالب اردوی فرهنگی و تربیتی راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان‌های مهران و دهلران بازدید می‌کنند.

وی آگاهی‌بخشی و آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی شهدا را از اهداف اجرای این برنامه دانست.