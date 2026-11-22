به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دادستان مرکز استان یزد به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، در پیامی این هفته را گرامی داشت. در پیام مهدی حسن پور آمده است:

هفته بسیج، یادآور رویش مبارک «شجره طیبه»‌ای است که با ایمان، اخلاص و بصیرت مردم این سرزمین تنومند شد و امروز در همه عرصه‌های دفاع، سازندگی، علم، فرهنگ و امنیت، ثمرات خود را به نمایش می‌گذارد.

بسیج، تجلی حضور آگاهانه و خودجوش مردم در صحنه‌هاست. حضور مردم در تجمعات و گردهمایی‌های قانونی و مردمی، همان امتداد تفکر بسیجی است؛ زیرا نشان می‌دهد جامعه در برابر تهدید‌ها و التهاب‌آفرینی‌ها، با بصیرت، وحدت و مسئولیت‌شناسی واکنش نشان می‌دهد. این حضور، تحقق همان «ملت مبعوث» است؛ ملتی که هر بار با اراده جمعی، رسالت تاریخی خود را در پاسداری از امنیت، وحدت و منافع ملی ادا می‌کند و پشتوانه اقتدار کشور می‌شود.

در شرایط کنونی که کشورمان در معرض جنگ ترکیبی و هجمه‌های چندلایه رسانه‌ای دشمن قرار دارد، رسالت بسیج باید بر مبنای آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم...» باشد و تنها به میدان‌های فیزیکی محدود نشود؛ بلکه روشنگری در برابر شبهات، امیدآفرینی و تقویت اعتماد اجتماعی از ضرورت‌های امروز است. تفکر بسیجی مصداق آیه مبارکه «وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى» می‌باشد و این یعنی مسئولیت‌پذیری در هر جایگاه برای گره‌گشایی از کار مردم و ایستادگی قانونی در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت و منافع ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه قائد شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه، هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و آحاد ملت شریف استان تبریک عرض می‌کنم. دادستانی مرکز استان، در چارچوب وظایف قانونی خود، صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت را وظیفه خود می‌داند و در این مسیر از ظرفیت ارزشمند بسیج حقوقدانان و تمامی نیرو‌های انقلابی استقبال می‌کند.

توفیق همگان را در پرتو رهنمود‌های مقام معظم رهبری و در مسیر پاسداری از عدالت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

مهدی حسن پور

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد