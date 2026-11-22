پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان یزد به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، در پیامی این هفته را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دادستان مرکز استان یزد به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، در پیامی این هفته را گرامی داشت. در پیام مهدی حسن پور آمده است:
هفته بسیج، یادآور رویش مبارک «شجره طیبه»ای است که با ایمان، اخلاص و بصیرت مردم این سرزمین تنومند شد و امروز در همه عرصههای دفاع، سازندگی، علم، فرهنگ و امنیت، ثمرات خود را به نمایش میگذارد.
بسیج، تجلی حضور آگاهانه و خودجوش مردم در صحنههاست. حضور مردم در تجمعات و گردهماییهای قانونی و مردمی، همان امتداد تفکر بسیجی است؛ زیرا نشان میدهد جامعه در برابر تهدیدها و التهابآفرینیها، با بصیرت، وحدت و مسئولیتشناسی واکنش نشان میدهد. این حضور، تحقق همان «ملت مبعوث» است؛ ملتی که هر بار با اراده جمعی، رسالت تاریخی خود را در پاسداری از امنیت، وحدت و منافع ملی ادا میکند و پشتوانه اقتدار کشور میشود.
در شرایط کنونی که کشورمان در معرض جنگ ترکیبی و هجمههای چندلایه رسانهای دشمن قرار دارد، رسالت بسیج باید بر مبنای آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم...» باشد و تنها به میدانهای فیزیکی محدود نشود؛ بلکه روشنگری در برابر شبهات، امیدآفرینی و تقویت اعتماد اجتماعی از ضرورتهای امروز است. تفکر بسیجی مصداق آیه مبارکه «وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى» میباشد و این یعنی مسئولیتپذیری در هر جایگاه برای گرهگشایی از کار مردم و ایستادگی قانونی در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت و منافع ملی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه قائد شهیدمان حضرت امام خامنهای قدس الله نفسه الزکیه، هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و آحاد ملت شریف استان تبریک عرض میکنم. دادستانی مرکز استان، در چارچوب وظایف قانونی خود، صیانت از حقوق عامه، حفظ امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت را وظیفه خود میداند و در این مسیر از ظرفیت ارزشمند بسیج حقوقدانان و تمامی نیروهای انقلابی استقبال میکند.
توفیق همگان را در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و در مسیر پاسداری از عدالت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
مهدی حسن پور
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد