کارآفرین و فعال صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، با اشاره به وجود ظرفیت خالی قابل توجه در صنایع کشور گفت: تولید بدون کارخانه، دیگر صرفاً یک مزیت یا توصیه اقتصادی نیست، بلکه به یک الزام برای موفقیت در فضای رقابتی امروز تبدیل شده است.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صداوسیما؛ در این هفته از برنامه «تولید بدون کارخانه»، زهرا شفیعی در گفت‌و‌گو با علیرضا کیانی، کارآفرین و فعال صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، به بررسی ظرفیت‌های این الگوی تولیدی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات پرداخت.

کیانی با اشاره به محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی در سطح جهان و تشدید این مسئله در اقتصاد ایران گفت: تورم، کمبود نقدینگی، رکود و هزینه‌های ناشی از بازسازی، از جمله عواملی هستند که تأمین منابع مالی برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌ها را دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی، جریان نقدینگی به یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

وی با اشاره به راهبرد ادغام و تملک (M&A) در اقتصاد جهان افزود: یکی از الگو‌های موفق در این راهبرد، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود از طریق مدل‌هایی مانند تولید بدون کارخانه و (Private Label) است؛ مدلی که در آن صاحب برند، بدون سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث کارخانه و خرید تجهیزات، تولید محصول خود را به واحد‌های صنعتی دارای ظرفیت خالی واگذار می‌کند.

ظرفیت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی؛ ۲.۵ برابر مصرف کشور

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده این صنعت در کشور گفت: در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران، ظرفیت تولید حدود دو و نیم برابر میزان مصرف کشور است. این آمار نشان می‌دهد امکان قابل توجهی برای توسعه تولید بدون کارخانه و استفاده از امکانات موجود صنایع وجود دارد.

کیانی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌ها با وجود سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، آزمایشگاه، تأسیسات و نیروی انسانی، از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند؛ در حالی که هزینه‌های ثابت این واحد‌ها در هر شرایطی باید پرداخت شود.

وی افزود: کارخانه‌دار می‌تواند با پذیرش سفارش تولید از برند‌های دیگر، ظرفیت خطوط تولید خود را افزایش دهد و هزینه‌های ثابت و سربار را بین تعداد بیشتری از محصولات تقسیم کند. در نتیجه، هزینه تمام‌شده هر واحد کالا کاهش می‌یابد و بهره‌وری سرمایه‌گذاری انجام‌شده افزایش پیدا می‌کند.

کاهش سرمایه‌گذاری ثابت و تمرکز بر بازار و صادرات

این فعال اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مزایای تولید بدون کارخانه برای صاحبان برند را حذف نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت دانست و گفت: سفارش‌دهنده دیگر نیازی به خرید زمین، ساخت سوله، تهیه ماشین‌آلات و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و تأسیسات ندارد. همچنین می‌تواند از تجربه تولیدی، دانش فنی، آزمایشگاه‌ها و واحد‌های تحقیق و توسعه کارخانه تولیدکننده استفاده کند.

کیانی افزود: در این الگو، صاحب برند به جای درگیر شدن با مسائل اجرایی تولید، تأمین مواد اولیه و مدیریت نیروی انسانی، می‌تواند تمرکز خود را بر طراحی محصول، بازاریابی، فروش و صادرات بگذارد؛ عواملی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم و موفقیت یک کسب‌وکار دارند.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های صنعتی در استفاده از این روش گفت: در خوشه‌های صنعتی چین، حتی تولید قطعات مختلف یک محصول نیز میان کارگاه‌ها و واحد‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود. برای مثال، یک کارخانه بزرگ تولید کفش ممکن است تولید بخش‌هایی از محصول خود را به کارگاه‌های تخصصی واگذار کند. این شیوه علاوه بر افزایش بهره‌وری، به توزیع اشتغال و درآمد در بخش‌های مختلف اقتصاد کمک می‌کند.

تولید بدون کارخانه؛ تجربه‌ای دوطرفه برای تولیدکننده و صاحب برند

کیانی با تشریح تجربه مجموعه‌های تحت مدیریت خود گفت: ما هم از ظرفیت خالی کارخانه‌های دیگر برای تولید برخی محصولاتمان استفاده می‌کنیم و هم بخشی از ظرفیت تولیدی خود را در اختیار برند‌های دیگر قرار داده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر تولید محصولات دو برند خارجی و سه برند ایرانی را در مجموعه خود انجام می‌دهیم. همچنین بخشی از محصولات خودمان را که تولید آنها در واحد‌های کوچک‌تر مقرون‌به‌صرفه‌تر است، به این واحد‌ها واگذار کرده‌ایم.

این کارآفرین با اشاره به ابعاد مجموعه‌های تولیدی خود گفت: مجموع فضای تولیدی دو کارخانه ما حدود سه هزار و ۸۰۰ مترمربع و کل فضای مجموعه حدود پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع است. مجموعه فعالیت‌های تولیدی، فروش و کسب‌وکار‌های آنلاین ما نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: ارزش‌آفرینی در تولید بدون کارخانه فقط به ایجاد شغل محدود نمی‌شود، بلکه به معنای بهره‌ور شدن س

رمایه ثابتی است که کارخانه‌های کوچک‌تر برای راه‌اندازی خطوط تولید خود صرف کرده‌اند.

صادرات؛ حلقه تکمیل‌کننده زنجیره تولید بدون کارخانه

کیانی با تأکید بر ضرورت توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: در بسیاری از کشور‌های پیشرو، همکاری میان بنگاه‌ها تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که محصولات چندین تولیدکننده را جمع‌آوری و به بازار‌های بین‌المللی عرضه می‌کنند.

وی افزود: این شرکت‌ها با تجمیع محصولات و برند‌های مختلف، هزینه‌های بازاریابی و حضور در بازار‌های مقصد را کاهش می‌دهند و امکان ورود بنگاه‌های کوچک‌تر به بازار‌های جهانی را فراهم می‌کنند.

این فعال اقتصادی معتقد است برای توسعه این الگو در ایران، همکاری سه بخش ضروری است؛ بخش خصوصی شامل صاحبان کارخانه و صاحبان برند، قانون‌گذاران برای فراهم کردن قوانین و تسهیلات مناسب و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های تولید و صادرات.

کیانی با اشاره به ظرفیت بازار‌های خارجی گفت: در شرایط فعلی، کشور‌های حوزه اوراسیا و کشور‌های آفریقایی از جمله بازار‌های دارای ظرفیت برای صادرات محصولات ایرانی هستند. البته ورود به این بازار‌ها نیازمند شناخت تقاضا، بررسی قدرت خرید مصرف‌کنندگان، انتخاب محصول مناسب و برنامه‌ریزی دقیق است.

از صادرات خدمات تا تولید محصولات برای بازار‌های جهانی

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با اشاره به نقش دانش و فناوری در توسعه صادرات گفت: صادرات صرفاً به معنای فروش کالا نیست. صادرات خدمات و دانش فنی نیز می‌تواند فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزود: افرادی که دانش فنی، فرمولاسیون یا ایده تولید یک محصول را دارند، می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، دانش خود را به شرکت‌های خارجی عرضه کنند و حتی در کشور‌های دیگر از طریق همکاری با واحد‌های تولیدی، زمینه تولید محصول را فراهم کنند.

کیانی با بیان اینکه ورود به صادرات کالا به سرمایه و امکانات بیشتری نیاز دارد، گفت: افرادی که سرمایه کافی برای راه‌اندازی کارخانه ندارند، می‌توانند با همکاری یک واحد تولیدی و یک شرکت مدیریت صادرات، محصول موردنظر خود را تولید و به بازار‌های خارجی عرضه کنند.

وی تأکید کرد: صادرات کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان بدون شناخت بازار و برنامه‌ریزی وارد آن شد؛ اما وجود مشکلاتی مانند تحریم، رانت یا محدودیت‌های تجاری نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن فعالیت اقتصادی باشد. ارتقای دانش، اراده و پشتکار از عوامل مهم موفقیت در این مسیر است.

محصولات آرایشی و بهداشتی؛ فرصتی برای توسعه صادرات

این کارآفرین با اشاره به تنوع بالای محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی، این صنعت را یکی از حوزه‌های مستعد برای توسعه تولید و صادرات دانست و گفت: تنوع محصولات در این صنعت به‌گونه‌ای است که امکان فعالیت برای کسب‌وکار‌های مختلف وجود دارد. در بازار داخلی نیز بخشی از محصولات آرایشی از طریق قاچاق تأمین می‌شود و تولید محصولات باکیفیت داخلی می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان باشد.

وی درباره بازار‌های خارجی نیز افزود: برای نمونه، در بازار روسیه پس از تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور، محصولات چینی و کره‌ای سهم بیشتری پیدا کرده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از این محصولات استقبال می‌کنند. این شرایط می‌تواند فرصتی برای حضور تولیدکنندگان ایرانی باشد.

کیانی با اشاره به تجربه صادرات مجموعه خود گفت: در حال حاضر محصولات این مجموعه به ۹ کشور صادر می‌شود. به اعتقاد وی، کشور‌های حوزه اوراسیا و آفریقا از جمله بازار‌هایی هستند که می‌توانند در برنامه توسعه صادرات محصولات ایرانی مورد توجه قرار گیرند.

تولید بدون کارخانه؛ از یک مزیت تا یک الزام اقتصادی

کیانی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، تولید بدون کارخانه را الگویی فراتر از یک توصیه اقتصادی دانست و گفت: امروز تولید بدون کارخانه به یک الزام برای موفقیت در فضای رقابتی تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا نیز با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های موجود در کشور‌های مختلف، محصولات خود را با برند و استاندارد‌های اختصاصی تولید می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تولید بدون کارخانه به معنای واسطه‌گری یا دلالی نیست، افزود: طراحی محصول، تحقیق و توسعه، فرمولاسیون، انتخاب مواد اولیه، نظارت بر کیفیت، بازاریابی و فروش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی و ارزش‌آفرین هستند که در این مدل میان سفارش‌دهنده و تولیدکننده تقسیم می‌شوند.

این کارآفرین در پایان با تأکید بر ضرورت امیدواری و تمرکز بر فرصت‌های اقتصادی گفت: عمر محدودی داریم و بهتر است تمام ساعات آن را امیدوارانه نگاه کنیم. ممکن است بسیاری از کار‌ها به نتیجه نرسند، اما باید تمرکزمان را بر کار‌های شدنی بگذاریم، نه نشدنی‌ها.

برنامه «تولید بدون کارخانه» باهدف معرفی ظرفیت‌های خالی صنایع.

ترویج الگو‌های نوین تولید، معرفی کارآفرینان و آشنایی مخاطبان با فرصت‌های تولید و صادرات، جمعه‌ها از اخبار ۱۴ شبکه یک سیما و شبکه خبر پخش می‌شود.

شما هم می‌توانید سوژه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی به شناسه odm_iran@ ارسال کنید.

زهرا شفیعی – خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صداوسیما