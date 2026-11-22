مریم عبدالله‌پور، ملی‌پوش طلایی پاراتکواندو ایران، در پایان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ موجو کره جنوبی، عنوان بهترین ورزشکار زن این رقابت‌ها را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ که یکشنبه اول آذر در شهر موجو کره جنوبی برگزار شد، برترین‌های این رویداد معرفی شدند و مریم عبدالله‌پور، نماینده شایسته کشورمان، عنوان بهترین ورزشکار زن مسابقات را کسب کرد.

عبدالله‌پور که در وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس K۴۴ به میدان رفت، با عملکردی درخشان و پیروزی برابر رقبای خود، به مدال طلای جهان دست یافت و در ادامه این موفقیت، به‌عنوان بهترین بانوی ورزشکار این دوره از رقابت‌ها انتخاب شد.

در این دوره از مسابقات، ۲۴۵ پاراتکواندوکار از ۶۲ کشور جهان حضور داشتند و ۲۹ آبان تا اول آذر در شهر موجو کره جنوبی به رقابت پرداختند.