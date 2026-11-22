به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این نشست با حضور جمعی از استادان، روحانیون و دانشجویان با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین و جامعه روحانیت و مراکز علمی و فرهنگی برگزار شد.

سخنرانان و اندیشمندانی، چون آقایان علامه دانش نقوی، علامه سید مبشر عباس موسوی و حجج اسلام والمسلمین ممتاز و عیسی امینی صاحب در این نشست در باره مولفه‌ها و شاخص‌های اربعین جهانی و تمدنی، ولایت و اربعین در منظومه فکری قائد عظیم‌الشأن شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قدس‌سره سخنرانی و مباحثی را ارائه کردند.

لازم به یاد آوری است که این سومین پیش نشست همایش بین‌المللی اربعین در مکتب امام مجاهد شهید بود که در یک ماه اخیر در پاکستان برگزار شد و چهارمین پیش نشست نیز به زودی در اسلام آباد برگزار خواهد شد.