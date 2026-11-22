همزمان با هفته بسیج، طرح‌های بسیج سازندگی سپاه گناباد خراسان رضوی در حوزه انرژی خورشیدی، مسکن محرومان، راهسازی، آب‌رسانی و منابع طبیعی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، جانشین سپاه امام رضا (ع)، در مراسم افتتاح فاز دوم نیروگاه خورشیدی ۲۱۰ کیلوواتی پادگان خاتم‌الانبیا (ص) سپاه گناباد، گفت: با اضافه شدن ۲۱۰ کیلووات ظرفیت جدید، مجموع ظرفیت این نیروگاه به ۳۴۵ کیلووات رسیده است و امید می‌رود با همت مجموعه‌های مسئول، فاز‌های بعدی نیز اجرا شود.

سردار امین رسولی با تأکید بر نقش بصیرت، صبر و اراده در عبور از شرایط دشوار کشور، پشتوانه مردمی را مهم‌ترین عامل اقتدار نظام دانست و افزود: قدرت کشور تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان، اعتقادات و همراهی مردم از مؤلفه‌های اساسی قدرت جمهوری اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن و ورود به عرصه جنگ نرم و ترکیبی، بر ضرورت خدمت بیشتر مسئولان به مردم و تلاش عملی برای کاهش مشکلات اقتصادی تأکید کرد و روحیه بسیجی را فراتر از عضویت رسمی، در دغدغه‌مندی برای کشور و خدمت به مردم دانست.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) نیز در مراسم افتتاح طرح‌های سازندگی بسیج در گناباد، از اجرای اقدامات گسترده عمرانی و محرومیت‌زدایی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی، دوطرح بند خاکی و بند سنگی‌ملاتی در مناطق گیسور و دیسفان اجرا شده و طرح درختکاری ۵۰ هکتاری سماق نیز با مشارکت مجموعه‌های مرتبط در حال انجام است.

سرهنگ محمد روحانی، اجرای ۲۵ طرح آسفالت، ساخت بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم و تکمیل طرح انتقال آب به طول ۴.۵ کیلومتر را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی برشمرد و افزود: طرح انتقال آب با استفاده از دیزل آماده بهره‌برداری است و با تکمیل خط انتقال برق، امکان بهره‌برداری پایدار از آن فراهم خواهد شد.

روحانی با اشاره به گسترش گروه‌های جهادی در گناباد از جمله گروه‌های فعال در گیسور و بیدخت، این مجموعه‌ها را سرمایه‌های ارزشمند مردمی در عرصه خدمت‌رسانی دانست و از فعالیت جهادگران در حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان در داخل و خارج از کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به استمرار روحیه جهادی مردم گناباد و بجستان، مشارکت مردم در فعالیت‌های خیرخواهانه، پشتیبانی معیشتی و اقدامات جهادی را یادآور دوران دفاع مقدس دانست و از همراهی مردم، بسیجیان و مسئولان در اجرای طرح‌های سازندگی تجلیل کرد.