

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار سید اسلام موسوی روز یکشنبه در آیین پویش میدان همدلی، خیابان خدمت اظهار کرد: آبرسانی به ۴۶۰ روستا، احداث ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی و زیباسازی ۸۵۰ مدرسه با مشارکت ۴۲۰ گروه جهادی از جمله دیگر اقدامات بوده است.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و حضور مردم در میدان‌های مختلف برشمرد و بیان کرد: مردم غیور ایران در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بار دیگر نشان دادند که در شرایط حساس، با همدلی، انسجام و حضور آگاهانه، پای کار کشور و دفاع از سرزمین خود می‌ایستند؛ این حضور نشان داد که قدرت واقعی کشور، علاوه بر توان دفاعی، در سرمایه اجتماعی، اتحاد و اراده مردم نهفته است.

سرهنگ موسوی افزود: اکنون معتقدیم همان مردمی که در روزهای جنگ پای دفاع از کشور ایستادند، امروز نیز می‌توانند در میدان سازندگی، تولید، اشتغال و محرومیت‌زدایی نقش‌آفرین باشند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی عصر(عج) خوزستان بیان کرد: در حال حاضر با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، جوانان و مشارکت مردم، در عرصه‌های مختلفی همچون محرومیت‌زدایی، بیابان‌زدایی و آبخیزداری، اقتصاد مقاومتی و اشتغال، آموزش و توانمندسازی و اجرای حرکت‌های جهادی برای آبادانی استان فعالیت می‌کنیم.

وی پیشرفت خوزستان را در گرو حضور مردم در میدان دانست و گفت: بسیج سازندگی نیز تلاش می‌کند با شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع، زمینه مشارکت بیشتر مردم در توسعه و آبادانی استان را فراهم کند.

سرهنگ پاسدار موسوی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در سطح استان خاطر نشان کرد: در این هفته، برنامه‌های متنوعی با محوریت خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای پویش «میدان همدلی، خیابان خدمت» اشاره کرد.

وی یادآور شد: این برنامه هم‌زمان با سراسر کشور و با هدف ایجاد فضایی برای حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های خدمت‌رسانی برگزار می‌شود؛ در این رویداد، ظرفیت‌های گروه‌های جهادی، فعالان اقتصاد مقاومتی و بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی در کنار مردم قرار می‌گیرد تا جلوه‌ای از همدلی، مشارکت اجتماعی و خدمت بی‌واسطه به نمایش گذاشته شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی عصر(عج) خوزستان از افتتاح پروژه‌های احداث مسکن و مدرسه، بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی، افتتاح کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری اردوهای جهادی و اجرای طرح‌های نهال‌کاری به‌عنوان دیگر برنامه‌های این هفته نام برد و افزود: پویش «نهال امید» در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت سه نهال توسط هر ایرانی، از جمله برنامه‌های مورد توجه بسیج سازندگی در حوزه حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز استان است.

خدمات بسیج سازندگی خوزستان

وی گفت: در حوزه محرومیت‌زدایی و کمک‌های مومنانه، بیش از ۹۰ هزار بسته معیشتی، ۲۲۱ هزار وعده اطعام، ۲ هزار و ۷۰۰ مورد قربانی گوشت و ۳۶ هزار بسته لوازم‌التحریر میان نیازمندان توزیع شده است.

سرهنگ پاسدار موسوی ادامه داد: در بخش مسکن محرومان، احداث ۵۵ واحد و مرمت یک هزار و ۸۹ واحد مسکونی، احداث ۳۵ مدرسه و اجرای طرح‌های گسترده بهسازی و زیباسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه آبخیزداری و بیابان‌زدایی، احداث ۳۵ سیل‌بند، کاشت ۷۵۰ هزار نهال در سطح استان و ۱۵۰ هزار نهال در کانون‌های ریزگرد، از اقدامات انجام‌شده بوده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی عصر(عج) خوزستان افزود: حمایت از طرح‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی جوامع محلی از اولویت‌های جدی ما در مسیر توسعه اقتصادی استان است.

وی تاکید کرد: بسیج تنها یک عنوان نیست؛ بسیج یعنی حضور در میدان خدمت، امیدآفرینی و ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم. اعتقاد داریم با تکیه بر ظرفیت مردم و روحیه جهادی می‌توان بسیاری از مسائل و نیازهای استان را برطرف کرد و مسیر آبادانی خوزستان را با مشارکت همگانی ادامه داد.

پیش از این نیز فرمانده سپاه خوزستان از برنامه‌ریزی و تدارک چهار هزار و ۲۶۰ برنامه متنوع به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در این استان خبر داده و اعلام کرده بود که سه هزار و ۸۸۰ برنامه در سطح نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، ۱۵۰ برنامه در سطح ستاد استانی و ۲۳۰ برنامه نیز در سطح اقشار مختلف بسیج اجرایی خواهد شد.