وزیر جهاد کشاورزی از برنامه توسعه شهرک‌های کشاورزی و ایجاد ۱۵ شهرک تخصصی چند هزار هکتاری برای تبدیل ایران به قطب تولید میگو و آبزیان منطقه خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت توسعه شهرک‌های کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: ایجاد هاب‌های تولید میگو و سایر آبزیان در سواحل شمالی و جنوبی کشور، می‌تواند شهرک‌های کشاورزی را به پیشران اقتصاد کشاورزی تبدیل کند.

نوری در جریان بازدید و بهره‌برداری از ساختمان جدید شرکت شهرک‌های کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و آبزی‌پروری اظهار کرد: در بخش اقتصاد آبی، فرصت‌های قابل‌توجهی در سواحل شمالی و جنوبی کشور وجود دارد و باید زمین‌های مستعد برای اجرای پروژه‌های بزرگ و جذب سرمایه‌گذاران شناسایی و معرفی شود.

او افزود: هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، معرفی ۱۵ پروژه بزرگ چند هزار هکتاری در قالب شهرک‌های تخصصی برای جذب سرمایه‌گذاری است. این پروژه‌ها باید علاوه بر پرورش میگو و سایر آبزیان، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش را نیز دربرگیرد تا زمینه تبدیل ایران به قطب تولید آبزیان منطقه فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت فعلی شهرک‌های کشاورزی گفت: در حال حاضر سطح زیرکشت این شهرک‌ها حدود ۳۰ هزار هکتار است که در مقایسه با ظرفیت‌های کشور رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

نوری تصریح کرد: هدف بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سهم شهرک‌های کشاورزی به ۱۰ درصد از کل اراضی کشاورزی کشور است و با اثبات کارآمدی الگو‌های دامپروری، گلخانه‌ای و شیلاتی در این شهرک‌ها، انتظار می‌رود استقبال از این شیوه توسعه افزایش یابد.

او با تأکید بر ضرورت تجمیع سرمایه‌گذاری‌های پراکنده و انفرادی افزود: باید با تدوین دستورالعمل‌های جدید مدیریت اراضی، اولویت واگذاری زمین از سوی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی به توسعه شهرک‌های کشاورزی اختصاص یابد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: شهرک‌های کشاورزی نباید صرفاً به محل واگذاری زمین محدود شوند، بلکه باید با ایجاد فعالیت‌های اقتصادی موفق و سودآور، به قطب‌های تولید و اشتغال تبدیل شوند.

نوری همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی گفت: آینده این بخش در گرو ایجاد مدل‌های سازمان‌یافته و زیرساخت‌های مدرن است و وزارت جهاد کشاورزی باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های بزرگ تولیدی را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را ضروری دانست و افزود: مدیریت مصرف انرژی باید با مسئولیت‌پذیری در تمام بخش‌های اداری و تولیدی اجرا شود تا بخش کشاورزی بتواند الگویی برای مقابله با ناترازی انرژی در کشور باشد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور شرکت شهرک‌های کشاورزی گفت: گسترش فعالیت‌ها و مأموریت‌های این شرکت، توسعه ساختار مدیریتی و تقویت نیروی انسانی در مرکز و استان‌ها را ضروری می‌کند.

نوری خاطرنشان کرد: مسیر آینده کشاورزی کشور از مدل‌های توسعه‌ای و سازمان‌یافته می‌گذرد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران، از مأموریت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.