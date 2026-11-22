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دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ در فانگ نگای تایلند پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت خواهند کرد و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروهها راهی دور یک چهارم نهایی خواهند شد. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار میشود.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
* گروه یک:
بحرین ۱ - ۰ عراق
تایلند ۳ - ۵ ژاپن
- تیمهای ژاپن با ۹ و بحرین با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای تایلند با ۳ امتیاز سوم است و تیم عراق بدون امتیاز چهارم و حذف شد.
* گروه دو:
- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:
ایران - لبنان (ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم مموریز بیچ)
- تیم ایران پیش از این ۹ - ۲ تیم افغانستان و ۱۰ - ۲ تیم ویتنام را شکست داد.
ویتنام - افغانستان
- تیمهای ایران (قهرمان دوره قبل) و لبنان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیمهای افغانستان و ویتنام بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه سه:
- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:
عمان - امارات
عربستان - ازبکستان
- تیم عمان با ۶ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیمهای امارات با ۳ و عربستان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ازبکستان بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.
- در جدول تیمهای سوم تیمهای تایلند با ۳، عربستان با یک و ویتنام بدون امتیاز اول تا سوم هستند.۲ تیم از این جدول صعود میکنند.
- تیم داوری ایران متشکل از مهران خلیلی و جواد فلاحی نیز در این رقابتها حضور دارند که پیش از این بازی عمان و ازبکستان را در دور گروهی قضاوت کردند.
در جدول گلزنان تاکویا آکاگوما از ژاپن با ۶ گل در صدر است و راتافونگ نادی از تایلند با ۵ گل دوم است.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیمهای ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.
در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیمهای ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.
تیم ایران ۴ قهرمانی در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.