به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت خواهند کرد و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروه‌ها راهی دور یک چهارم نهایی خواهند شد. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار می‌شود.



نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

* گروه یک:

بحرین ۱ - ۰ عراق

تایلند ۳ - ۵ ژاپن

- تیم‌های ژاپن با ۹ و بحرین با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های تایلند با ۳ امتیاز سوم است و تیم عراق بدون امتیاز چهارم و حذف شد.

* گروه دو:

- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:

ایران - لبنان (ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم مموریز بیچ)

- تیم ایران پیش از این ۹ - ۲ تیم افغانستان و ۱۰ - ۲ تیم ویتنام را شکست داد.

ویتنام - افغانستان

- تیم‌های ایران (قهرمان دوره قبل) و لبنان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های افغانستان و ویتنام بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه سه:

- برنامه - یک شنبه ۲ آذر:

عمان - امارات

عربستان - ازبکستان

- تیم عمان با ۶ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیم‌های امارات با ۳ و عربستان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ازبکستان بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

- در جدول تیم‌های سوم تیم‌های تایلند با ۳، عربستان با یک و ویتنام بدون امتیاز اول تا سوم هستند.۲ تیم از این جدول صعود می‌کنند.

- تیم داوری ایران متشکل از مهران خلیلی و جواد فلاحی نیز در این رقابت‌ها حضور دارند که پیش از این بازی عمان و ازبکستان را در دور گروهی قضاوت کردند.

در جدول گلزنان تاکویا آکاگوما از ژاپن با ۶ گل در صدر است و راتافونگ نادی از تایلند با ۵ گل دوم است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.

در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.

تیم ایران ۴ قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.