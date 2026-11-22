

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، استاندار فارس در نشست شورای آموزش و پرورش استان، دستور تدوین سند راهبردی پنج‌ساله آموزش و پرورش را با هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های آینده استان صادر کرد.

حسینعلی امیری با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی فارس گفت: آموزش و پرورش استان باید علاوه بر اداره مطلوب امور، با ارائه طرح‌های نوآورانه، الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

وی پیوند آموزش و پرورش با نیاز‌های بازار کار را ضروری دانست و بر شناسایی نیاز‌های آینده بخش‌های صنعتی، خدماتی و سایر حوزه‌ها تأکید کرد.

استاندار فارس همچنین توسعه هنرستان‌ها، تقویت آموزش‌های مهارتی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس استعداد و علاقه را از اولویت‌های نظام آموزشی برشمرد.

امیری با اشاره به ضرورت تداوم آموزش در شرایط جنگ و تهدید‌های امنیتی، خواستار آمادگی مدارس برای استمرار فعالیت‌های آموزشی و پیگیری جدی عوامل بازماندگی از تحصیل شد.

وی استفاده هدفمند از فناوری و هوش مصنوعی در مدارس را نیز ضروری دانست و بر حفظ قدرت تفکر مستقل دانش‌آموزان تأکید کرد.

استاندار فارس همچنین با قدردانی از تلاش فرهنگیان، کسب بالاترین سطح ارزیابی وزارت کشور توسط استان فارس را نشانه عملکرد مطلوب مجموعه‌های اجرایی و آموزشی دانست.

در این نشست که با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان برگزار شد، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه و در پایان، لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش به استاندار فارس اهدا شد.