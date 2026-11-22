حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی مقام معظم رهبری و از مبارزان دوران نهضت اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی مقام معظم رهبری و از مبارزان دوران نهضت اسلامی را تسلیت گفت که متن پیام به شرح زیر است:

محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)

سلام علیکم.

خبر ارتحال مرحوم مغفور حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی مکرم حضرت‌عالی، موجب تأثر و تألم گردید.

آن مرحوم از مبارزان مؤمن و پیشگام نهضت اسلامی بود که در مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، با ایمانی راسخ، عزمی استوار و پایمردی در راه حق، در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و نهضت الهی امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) گام نهاد و در تکوین و پیشبرد نهضت اسلامی، سهمی شایسته از مجاهدت و وفاداری به یادگار گذاشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به محضر مبارک حضرت‌عالی، اخوان مکرم، خانواده معزز امام شهید، بیت شریف، خاندان محترم خجسته باقرزاده و عموم بازماندگان، از درگاه حضرت حق، برای آن مرحوم، رحمت واسعه و غفران الهی و حشر با اولیای صالحین، و برای تمامی داغدیدگان، صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه قلبی مسئلت می‌نمایم.

امید است الطاف و عنایات حضرت ربوبی، مرهم آلام این مصیبت و موجب تسلای خاطر بازماندگان معزز باشد.