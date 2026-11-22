استاندار خوزستان در دیدار با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از توافق برای گسترش همکاری‌ها در زمینه حمایت از زنان باردار، مادران شیرده، زنان سرپرست خانوار و سالمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ در دیدار با کینا اوهاشی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، با اشاره به محورهای گفت‌وگو اظهار کرد: در این نشست درباره راه‌های گسترش حمایت از زنان باردار و شیرده، سالمندان و سایر گروه‌های نیازمند حمایت اجتماعی گفت‌وگو شد و مقرر شد همکاری‌ها در این زمینه توسعه یابد.

وی با اشاره به اهمیت مسائل جمعیتی افزود: کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت از چالش‌های مهم بسیاری از کشورهای جهان است. ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب از ورود به شرایط سالمندی جمعیت و شکل‌گیری چاله جمعیتی پیشگیری کنیم و در کنار توجه به سیاست‌های جمعیتی، زمینه برخورداری همه گروه‌های سنی از امکانات و خدمات مورد نیاز را فراهم آوریم.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت همکاری با نهادهای بین‌المللی در حوزه‌های اجتماعی و بشردوستانه گفت: جمهوری اسلامی ایران از همکاری‌ها و مساعدت‌های بشردوستانه در چارچوب ضوابط و با هدف استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود استقبال می‌کند و امیدواریم تعاملات با صندوق جمعیت سازمان ملل در حوزه‌های مورد توافق تداوم و گسترش یابد.

در ادامه این دیدار، کینا اوهاشی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، با تشریح محورهای فعالیت این نهاد گفت: فعالیت‌های ما در ایران عمدتاً بر دو حوزه متمرکز است؛ حمایت از زنان باردار، مادران شیرده و زنان سرپرست خانوار و همچنین حمایت از سالمندان.

وی با اشاره به سابقه همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل با سازمان بهزیستی کشور افزود: سال‌هاست در زمینه‌های مختلف با سازمان بهزیستی همکاری داریم و برنامه‌های متعددی را در این چارچوب اجرا کرده‌ایم. علاقه‌مندیم این تعاملات در آینده گسترش یابد و زمینه اجرای برنامه‌های مشترک بیشتری فراهم شود.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به طرح توسعه فضاهای دوستدار سالمند اظهار کرد: این برنامه با همکاری سازمان بهزیستی و صندوق جمعیت سازمان ملل اجرا می‌شود و خوزستان به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت آن انتخاب شده است. روند شکل‌گیری این برنامه در استان امیدوارکننده است و امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف، زمینه توسعه و بهبود این طرح در ایران فراهم شود.

در این جلسه مهران کریمیان مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز حضور داشت و گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط ارائه کرد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه سلامت جنسی و باروری است که در بیش از ۱۵۰ کشور فعالیت می‌کند. مأموریت این نهاد، حمایت از سلامت مادران، تحقق بارداری‌های خواسته‌شده، زایمان ایمن و فراهم‌کردن زمینه رشد و توانمندی جوانان است. فعالیت‌های این صندوق بر اساس برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه سال ۱۹۹۴ در قاهره و با تأکید بر حقوق و انتخاب‌های افراد دنبال می‌شود. این نهاد از طریق کمک‌های داوطلبانه تأمین مالی می‌شود و در ایران نیز دفتر فعال دارد.