به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سیاوش مسلمی با اشاره به حضور ۳۰ هزار دانش‌آموز در مناطق عملیاتی شمال‌غرب و غرب کشور گفت: از هشتم آبان‌ماه تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز دختر نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده‌اند.

وی افزود: اعزام دانش‌آموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور از هفته آینده آغاز می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این اردوها ادامه داد: روایت پیشرفت و اقتدار، تبیین سیره شهدا در یادمان‌های شلمچه و هویزه و اجرای بازی‌واره «جاده تبیین» در اتوبوس‌های کاروان‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان است.

مسلمی همچنین با اشاره به افزایش مشارکت دانش‌آموزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با وجود تبلیغات و عملیات روانی دشمن برای کاهش حضور دانش‌آموزان، پیش‌بینی می‌شود میزان اعزام‌ها در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یابد.