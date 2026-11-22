نخستین خانه خلاق کودک و نوجوان کشور با محوریت تولید آثار پویانمایی و با هدف تقویت هم‌افزایی میان هنرمندان این عرصه، در صداوسیمای استان یزد راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نخستین خانه خلاق کودک و نوجوان کشور با محوریت تولید آثار پویانمایی و با هدف تقویت هم‌افزایی میان هنرمندان این عرصه، در صداوسیمای استان یزد راه‌اندازی می‌شود.

این مرکز رسانه‌ای با تمرکز بر تولید پویانمایی و آثار هنری ویژه کودکان و نوجوانان، بستری برای شناسایی، حمایت و توانمندسازی هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم خواهد کرد.

ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان هنرمندان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاق و تخصصی و زمینه‌سازی برای تولید آثار فاخر و اثرگذار در حوزه کودک و نوجوان، از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این خانه خلاق است.

در همین راستا، نشست برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این مرکز و بررسی چگونگی فعالیت و اهداف پیش‌روی آن، با حضور محمدصادق باطنی مدیر شبکه امید و کودک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه کودک و نوجوان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها، الزامات و سازوکار‌های فعالیت خانه خلاق کودک و نوجوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا با هم‌افزایی میان هنرمندان و مجموعه رسانه ملی، زمینه شکل‌گیری جریان مؤثر و پویایی در تولید محتوای فرهنگی و هنری ویژه مخاطبان کودک و نوجوان فراهم شود.