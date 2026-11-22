معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش هادیان سیاسی سپاه و بسیج استان ایلام، بر تبیین قدرت جمهوری اسلامی، شناخت جنگ ترکیبی و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛`همایش هادیان سیاسی سپاه و بسیج استان ایلام با محوریت تبیین قدرت جمهوری اسلامی ایران، جایگاه کشور و مواضع ولایت فقیه و با هدف تشریح این موضوعات در مجالس و محافل برگزار شد.

سردار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این همایش گفت: آنچه اروپا و آمریکا را به هم ریخته، احیای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس است که ماهیت جمهوری اسلامی را به‌عنوان جبهه حق بیش از پیش نمایان کرده است.

وی با اشاره به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبنی بر اینکه جنگ نظامی نمی‌تواند ایران را از پا درآورد، افزود: باید ابعاد جنگ ترکیبی را به‌درستی بشناسیم و برای تبیین آن در جامعه تلاش کنیم.

سردار جوانی با تأکید بر نقش هادیان سیاسی در جهاد تبیین اظهار کرد: اصلی‌ترین کار هادیان سیاسی، امیدآفرینی است و باید در مسیر ولایت، امید را در جامعه تقویت کنند.

وی همچنین با اشاره به حساسیت دشمن نسبت به شهرستان آبدانان گفت: باید ریشه این موضوع را بررسی کنیم و بدانیم دشمن به دنبال نفوذ و شکستن اتحاد مردم است.