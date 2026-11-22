در آیین تجلیل از ورزشکاران و مربیان اصفهانی مدال‌آور بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، استاندار بر حمایت از قهرمانان، رفع مشکلات اشتغال ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم تجلیل از ورزشکاران و مربیان اصفهانی حاضر در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران کنونی و پیشین ورزش اصفهان، برگزار شد.

در این آیین از ورزشکارانی که در رقابت‌های ناگویای ژاپن برای کشور و استان اصفهان افتخارآفرینی کردند، قدردانی شد. مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، در این مراسم با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان گفت: نزدیک به ۲۰ درصد مدال‌های کاروان جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها را قهرمانان اصفهانی کسب کردند.

سیدمهدی صدری افزود: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش اصفهان است و مسئولیت دستگاه‌های ورزشی استان را برای حمایت بیشتر از قهرمانان سنگین‌تر می‌کند.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز قهرمانان ورزشی را از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی استان دانست و گفت: مدال‌های کسب‌شده حاصل انضباط، تمرین مستمر، تلاش و بازگشت دوباره ورزشکاران به میدان رقابت است و این موفقیت‌ها به‌ویژه در شرایط دشوار، ارزش بیشتری دارد.

وی افزود: افتخارات ورزشکاران تنها به کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه به سرمایه‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود و ظرفیت‌های اصفهان را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی می‌کند.

جمالی‌نژاد همچنین استفاده از ظرفیت صنایع و بخش اقتصادی استان برای پشتیبانی از ورزشکاران را ضروری دانست و بر ایجاد فرصت‌های برابر برای بانوان و آقایان، افزایش دسترس‌پذیری امکانات شهری برای ورزشکاران دارای معلولیت و تقویت ارتباط میان ورزش و نظام آموزشی تأکید کرد.

جمالی‌نژاد از پیشکسوتان، صنایع، فعالان اقتصادی، باشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست برای حمایت از قهرمانان استان همکاری کنند و اجازه ندهند مشکلات مالی و کمبود امکانات مانع استمرار موفقیت‌های ورزشی شود.

استان اصفهان دارای ۷۰۴ هیئت ورزشی فعال، ۲ هزار و ۱۱۹ باشگاه ورزشی دارای مجوز و یک‌هزار و ۵۰۷ مکان ورزشی دولتی است.

همچنین شمار مربیان دارای گواهی در استان به ۳ هزار و ۶۷۹ نفر و شمار داوران دارای گواهی به ۶۲۲ نفر می‌رسد.

اصفهان با برخورداری از ۸۳۳ خانه ورزش روستایی، در شمار استان‌های دارای زیرساخت گسترده ورزشی قرار دارد.