رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۳۰دستگاه ماینر قاچاق به ارزش تقریبی ۳۶ میلیارد ریال در شهرستان‌های امیدیه و بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در دو منزل مسکونی در سطح شهرستان‌های امیدیه و بهبهان، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان، بلافاصله به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مکان‌های مذکور، تعداد ۳۰دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده بالغ بر ۳۶میلیارد ریال اعلام شده است، بیان داشت: ۲متهم در این رابطه دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.