طرح ارتقا و پایداری ایستگاه رادیو تلویزیونی متوسط‌ قدرت حبش ماهنشان با حضور مدیرکل صداوسیمای استان زنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح ارتقا و پایداری ایستگاه رادیو تلویزیونی متوسط‌قدرت حبش ماهنشان با حضور مدیرکل صداوسیمای استان زنجان به بهره‌برداری رسید.

این ایستگاه با هدف بهبود کیفیت دریافت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، جمعیتی بیش از ۱۵ هزار نفر را در شهر ماهنشان و روستا‌های اطراف تحت پوشش قرار می‌دهد.

با راه‌اندازی این طرح، امکان دریافت پایدار و باکیفیت تصاویر شبکه‌های مختلف تلویزیونی، از جمله شبکه اشراق، و همچنین برنامه‌های رادیویی پخش‌شده از موج FM برای ساکنان این مناطق فراهم شده است.

برای اجرای این طرح، ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان در ادامه سفر به شهرستان ماهنشان، در نشست شورای اداری شهرستان حضور یافت و با فعالان فرهنگی این منطقه نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.