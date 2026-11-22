استاندار یزد با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع، خواستار صرفه‌جویی عملی در مصرف آب، برق و گاز در دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی، در نشست کارگروه آب و انرژی استان یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اظهار داشت: مدیریت مصرف باید از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و همه بخش‌های جامعه، به‌ویژه خانواده‌ها، در شرایط کنونی نسبت به مصرف بهینه منابع مسئولیت‌پذیر باشند.

وی با بیان اینکه برخورداری از منابع و امکانات نباید زمینه‌ساز مصرف بی‌رویه و اسراف شود، افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز در ادارات باید به‌صورت عملی دنبال شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی با رعایت الگوی صحیح مصرف، پیشگام فرهنگ‌سازی در جامعه باشند.

استاندار یزد همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره خاموشی‌های برق تأکید کرد و گفت: زمان‌بندی قطعی برق باید پیش از اجرا به اطلاع مردم برسد تا از بروز ابهام و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

بابایی با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی، خواستار حضور فعال‌تر مدیران حوزه آب و برق در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد و تصریح کرد: مسئولان باید با تشریح دلایل محدودیت‌ها و دشواری‌های تولید برق، پاسخگوی پرسش‌ها و ابهامات مردم باشند.

وی همچنین تقویت فعالیت روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق را برای تبیین شرایط موجود و جلب مشارکت و همراهی مردم ضروری دانست.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد نیز در این نشست با اشاره به مصوبات هفتمین جلسه کارگروه آب و انرژی گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه انرژی با رویکرد اداره‌محور، مدرسه‌محور و محله‌محور و همچنین آموزش خانواده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های مورد تأکید این کارگروه است.

بالاکتفی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت‌های تولید انرژی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و زمان‌بر بودن بازگشت این ظرفیت‌ها به مدار تولید افزود: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی اهمیت دوچندانی دارد و همراهی مردم می‌تواند در عبور از محدودیت‌های موجود مؤثر باشد.

وی اطلاع‌رسانی کامل و از پیش درباره هرگونه محدودیت مصرف و قطعی برق را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد و گفت: مردم باید به‌موقع از زمان‌بندی خاموشی‌ها مطلع شوند.