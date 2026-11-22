استاندار اصفهان در نخستین نشست شورای مشورتی کارشناسان منتخب دستگاه‌های اجرایی استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان برای شناسایی و حل مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد با بیان اینکه تشکیل شورای مشورتی کارشناسان می‌تواند کیفیت تصمیم‌سازی‌ها را ارتقا دهد، گفت: این شورا باید علاوه بر شناسایی مشکلات، راهکار‌های عملیاتی برای حل مسائل استان ارائه کند.

وی با اشاره به برخی نگاه‌های غیرواقع‌بینانه در برنامه‌ریزی‌های گذشته افزود: کارشناسان باید با نگاهی دغدغه‌مند و بین‌بخشی در تعیین مسیر توسعه آینده اصفهان مشارکت کنند.

استاندار اصفهان کاهش انگیزه و حس تعلق در فعالیت‌های اداری را از آسیب‌های نظام اجرایی دانست و گفت: برای افزایش انگیزه و امید در میان کارکنان جوان دستگاه‌ها باید راهکار‌های عملیاتی در نظر گرفته شود.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به مسائل حوزه انرژی تأکید کرد: در کنار توسعه انرژی‌های پاک باید مصارف پنهان و خاموش انرژی در بخش‌های مختلف نیز شناسایی و مدیریت شود.

وی در پایان حفظ سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت عمومی را ضروری دانست و خواستار پرهیز دستگاه‌های اجرایی از سخت‌گیری‌های غیرضروری و توجه بیشتر به احترام ارباب‌رجوع شد.