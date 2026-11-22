امام جمعه کیش، گفت: بسیج، شجره‌ای ریشه‌دار در دین‌داری، صلابت و شجاعت ملت ایران و در گذر زمان به درختی تنومند تبدیل شده و خیر و برکات فراوانی برای نظام اسلامی و کشور به همراه داشته است.

بسیج، الگوی ایثار، مقاومت و خدمت مردمی در مسیر اقتدار ایران

بسیج، الگوی ایثار، مقاومت و خدمت مردمی در مسیر اقتدار ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسبج و جمعی از بسیجیان کیش، گرامیداشت هفته بسیج، نقش این نهاد مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت کشور، سازندگی، محرومیت‌زدایی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را با اهمیت برشمرد.

امام جمعه کیش، هفته بسیج را به بسیجیان کشور و خانواده‌های معظم شهدا تبریک گفت و افزود: بسیج مستضعفان که به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تأسیس شد، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن مردم و نمادی از ایمان، ایثار، بصیرت و ولایت‌مداری معرفی شد.

او با اشاره به حضور بسیجیان در تمامی صحنه ها، گفت: بسیج در همه دوره‌ها و هر جایی که مردم و کشور به حمایت، حراست و همراهی نیاز داشته‌اند، در صف اول حضور یافته و نقش‌آفرینی بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس، سازندگی، محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های فرهنگی، امور معیشتی و مواسات از مهمترین عرصه حضور در بین مردم است.

امام جمعه کیش، افزود: بسیج در دفاع از کشور، ارزش‌ها نقشی اثرگذار داشته و دارد و در شرایط حساس و بحرانی، با کمترین امکانات، اما با ایمان و روحیه سلحشوری، در صیانت از امنیت کشور حضوری مؤثر داشته است.

بسیج؛ الگویی فراملی

امام جمعه کیش، گفت: بسیج نه‌تنها یک نهاد داخلی، بلکه الگویی شناخته‌شده در سطح منطقه و جهان است و روحیه بسیجی که انقلاب اسلامی را حفظ کرده، امروز در کشور‌هایی مانند عراق، لبنان و افغانستان نیز مشاهده می‌شود و بسیج به اسوه‌ای برای آزادگان جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز خاطرنشان کرد: انتشار روحیه بسیجی در سطح جهانی، زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و ظهور حضرت مهدی (عج) است.

نقش بسیج در آینده کشور

امام جمعه کیش، با اشاره به نقش بسیج در تداوم اقتدار و عزت کشور، گفت: همان روحیه و مکتب بسیجی که به پیروزی انقلاب اسلامی کمک کرد و نظام را در برابر تهدید‌ها حفظ کرد، در آینده نیز عامل استمرار پیروزی جبهه حق خواهد بود.

او با اشاره به آمار ۳۲ میلیون نفر برای عضویت و فعالیت در بسیج، گفت: این عدد نشان‌دهنده ظرفیت گسترده بسیج برای نقش‌آفرینی در آینده کشور است.

امام جمعه کیش، تقویت بسیج محلات و مساجد، توسعه بسیج اقشار و فعال‌تر شدن بسیج بانوان را از مهمترین محور‌های ارتقای نقش‌آفرینی بسیج در سال‌های پیش رو عنوان کرد و افزود: حضور بانوان بسیجی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و تقویت این حوزه می‌تواند کارآمدی بیشتری در جامعه ایجاد کند.

امام جمعه کیش، از تلاش‌ها و زحمات بسیجیان در عرصه‌های مختلف کیش قدردانی کرد و تأکید کرد: بسیج همچنان پشتوانه مردم، قوت قلب جامعه و یکی از ارکان اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.