به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از کلاچای به مقصد تهران در حال حرکت بود، با استفاده از سامانه هوشمند پایش پلیس در محور سنگر به کوچصفهان شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با اقدام مأموران پلیس راه، اتوبوس در محدوده پلیس راه آزادراه متوقف شد افزود: این وسیله نقلیه ۱۸ مسافر داشت که به دلیل ارتکاب تخلف سرعت بحرانی، با راننده برخورد قانونی صورت گرفت.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه دفترچه راننده ضبط شد خاطرنشان کرد: سرعت بحرانی به‌ویژه در خودرو‌های مسافربری، تهدیدی جدی برای جان مسافران و سایر کاربران جاده است و رانندگان حرفه‌ای باید با رعایت سرعت مطمئنه، مسئولیت حفظ جان مسافران را جدی بگیرند.