تیم فوتبال بانوان خاتون بم در دیداری معوقه از لیگ برتر مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسید و به دره دوم جدول صعود کرد.

لیگ برتر فوتبال بانوان، صعود خاتون بم به رده دوم

لیگ برتر فوتبال بانوان، صعود خاتون بم به رده دوم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار معوقه تیم‌های فوتبال زنان سپاهان اصفهان و خاتون بم یکشنبه یکم آذر در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد که در پایان این مسابقه خاتون بم با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

مریم دینی زننده تنها گل این مسابقه بود تا شاگردان مرضیه جعفری سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورند و روند موفقیت‌های خود را ادامه دهند.

خاتون بم که به دلیل حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا چند مسابقه خود را در لیگ داخلی از دست داده بود با این پیروزی ۱۷ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس در رتبه دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. سرخ‌پوشان پایتخت با ۱۸ امتیاز همچنان صدرنشین رقابت‌ها هستند.

نماینده بم که هفته گذشته نیز موفق شده بود پرسپولیس را با نتیجه چهار بر یک شکست دهد حالا با کسب این پیروزی فاصله خود را با صدر جدول به یک امتیاز کاهش داده و همچنان با توجه به بازی‌های معوقه یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود.

خاتون بم در ادامه رقابت‌ها باید دیدار معوقه خود برابر وارش نوشهر را نیز برگزار کند.