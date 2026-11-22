به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در آیین آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد مازندران در میرود بهنمیر، استقرار دفتر اداری در محدوده صنعتی را گامی برای تسریع در پاسخگویی به تولیدکنندگان و حمایت از سرمایه‌گذاران دانست.

فروزان با تأکید بر نقش نیروی کار ماهر در توسعه صنایع گفت: پیشرفت اقتصادی مناطق آزاد به تلاش کارگران وابسته است و حمایت از این قشر، از پایه‌های پایداری تولید در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: مناطق آزاد باید به موتور محرک اقتصاد ملی و کانون نوآوری‌های صنعتی تبدیل شوند و استقرار مدیریت در محل فعالیت واحدهای تولیدی، امکان نظارت دقیق‌تر و ارائه خدمات سریع‌تر را فراهم می‌کند.

ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد مازندران در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع و در چهار طبقه احداث می‌شود که بنا بر اعلام برگزارکنندگان، هر طبقه ۱۶۰ متر مربع زیربنا خواهد داشت. تسهیل امور سرمایه‌گذاران و کاهش بروکراسی اداری از اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این منطقه گفت: سازمان منطقه آزاد در کنار ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اداری، فراهم کردن محیطی حمایت‌گر برای کارگران و متخصصان را دنبال می‌کند تا زمینه افزایش انگیزه تولید و خلاقیت فراهم شود.

در ابتدای این مراسم نیز از ۲۰ کارگر نمونه از ۱۰ واحد تولیدی مستقر در منطقه صنعتی چپکرود تجلیل شد. این کارگران به دلیل بهره‌وری و انضباط کاری در سال گذشته انتخاب شده بودند.

این مراسم با حضور نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه بابلسر و فریدونکنار، فرماندار بابلسر، بخشدار بهنمیر، شهردار و اعضای شورای شهر بهنمیر و اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد مازندران برگزار شد.