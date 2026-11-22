به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فهری افزود: با هدف تقویت ذخایر راهبردی محصولات پروتئینی و استمرار تولید از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۸۵ هزار تن نهاده دامی از محل ذخایر استراتژیک استان و شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار تشکل‌های دام و طیور قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این اقلام شامل ذرت کنجد و کنجاله سویا بوده است.

مدیر کل امور پشتیبانی کردستان عنوان کرد: مرغداران و دامداران می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را از طریق بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی تأمین کنند.