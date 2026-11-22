عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار، ارزش حامل‌های انرژی توزیع شده در کشور است و این میزان هزینه، معادل تولید روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز، ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور است. به گفته عبدالحسین همتی: روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که ارزش سالیانه آن ۸ میلیارد دلار است.

وی افزود: منشاء نیمی از این قاچاق مرتبط با حوزه حمل و نقل، ۲۵ درصد مرتبط با نیروگاه‌ها و نیمی دیگه مرتبط با صنعت، کشاورزی و سایر مصارف خرد است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: میزان کالابرگ حذف شده در طرح دولت، ارزشی معادل هزار میلیارد تومان یا ۴ میلیارد دلار در سال دارد. این در حالی است که هزینه تحمیل شده به واسطه قاچاق سوخت در کشور دو برابر این میزان و معادل ۸ میلیارد دلار است.