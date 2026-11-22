به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رضا بهشتی در جریان بازرسی‌ها ونظارت‌های بهداشتی از ابتدای مهرماه تاکنون، ۲۲ واحد صنفی متخلف مهر و موم کردند گفت: بیش از ۱۶۵۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته، بدون مجوز وزارت بهداشت و مشکوک به آلودگی توقیف شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی گفت: سلامت شهروندان از اولویت‌های نظارت‌های بهداشتی است و با هرگونه تخلفی که سلامت مصرف کنندگان را به خطر بیندازد، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رشت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.