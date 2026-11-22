مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور در قزوین، اعتکاف را فرصتی برای تقویت ارتباط با خداوند و بسترساز اثرگذاری معنویت در عرصه‌های فردی و اجتماعی دانست.

اعتکاف، زمینه‌ساز تقویت معنویت و استقامت در عرصه‌های مختلف زندگی است

اعتکاف، زمینه‌ساز تقویت معنویت و استقامت در عرصه‌های مختلف زندگی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای، مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، در جلسه مقدماتی مسئولان برگزارکننده اعتکاف عمومی در استان قزوین، گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حال معنوی و ارتباط با خداوندی که افراد در سه روز اعتکاف تجربه می‌کنند، پس از پایان مراسم نیز در زندگی آنان استمرار یابد.

وی اعتکاف را مستحبی دانست که به انجام واجبات کمک می‌کند و افزود: معنویت در هدایت عرصه‌های گوناگون جامعه، از خدمت و سیاست تا میدان جنگ، نقش اساسی دارد و مسیر حرکت انسان را مشخص می‌کند.

تکیه‌ای با اشاره به اینکه انسان تکیه‌گاهی جز خداوند ندارد، به تعبیر «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی» اشاره کرد و معنای حقیقی اعتکاف را «زندگی با خدا» دانست.

وی تقویت معنویت در میان آحاد جامعه را از مهم‌ترین برکات اعتکاف برشمرد و خاطرنشان کرد: ماندگاری این معنویت در زندگی افراد، زمینه موفقیت و پیروزی در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری، امام جمعه قزوین، نیز در نشست اعتکاف گفت: جمعیت میلیونی شرکت‌کنندگان، بخش کوچکی از علاقه‌مندان به معنویت در کشور است؛ چراکه بسیاری از افراد، با وجود علاقه قلبی، به‌دلیل مشغله‌ها و مسئولیت‌های زندگی امکان حضور در این آیین را ندارند.

وی اعتکاف را از جلوه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی اسلام دانست و افزود: این آیین عبادی صرفاً عملی فردی نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری اتحاد مقدس بر محور توحید است؛ اتحادی که می‌تواند به استقامت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی بینجامد.

مظفری با اشاره به شکل‌گیری نظام سیاسی اسلام در قالب جمهوری اسلامی ایران، گفت: از دل معنویت اعتکاف، ضرورت‌هایی همچون وحدت، استقامت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تقویت می‌شود و ملت ایران در زمینه‌سازی ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج) نقش‌آفرینی می‌کند.