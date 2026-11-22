مسابقات فوتبال لیورپول و منچستریونایتد و اتلتیکو مادرید و ختافه، امشب از شبکه ورزش پخش می شود.

پخش فوتبال لیورپول _منچستریونایتد و اتلتیکو مادرید_ختافه، از شبکه ورزش

پخش فوتبال لیورپول _منچستریونایتد و اتلتیکو مادرید_ختافه، از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس، امشب تقابل دو تیم لیورپول و منچستریونایتد را با گزارشگری حسین رضایی در قالب برنامه «لذت فوتبال» زنده پوشش می دهد.

تیم‌های لیورپول و منچستریونایتد از لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۲۰ به مصاف هم می‌روند.

لیورپول اکنون در رتبه پنجم جدول قرار دارد و به دنبال تثبیت جایگاهش در منطقه لیگ قهرمانان است. این در شرایطی است که منچستر یونایتد در شرایط بحرانی قرار دارد. این تیم پس از ۱۰ هفته با تنها ۸ امتیاز در رتبه هجدهم جدول است.

شبکه ورزش همچنین در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لالیگای اسپانیا فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۷، امشب از ساعت ۲۳:۳۰، دیدار بین تیم‌های اتلتیکو مادرید و ختافه را در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش می کند.

این رقابت یکی از معتبرترین لیگ‌های فوتبال جهان به شمار می‌رود و هر فصل نگاه میلیون‌ها هوادار را به دوئل تیم‌های بزرگ اسپانیایی معطوف می‌کند. رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید همچنان مهم‌ترین مدعیان قهرمانی هستند و رقابت میان این تیم‌ها، به‌ویژه در ال‌کلاسیکو و دربی مادرید، از جذابیت‌های اصلی فصل خواهد بود. با این حال، پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها رئال مادرید است که تاکنون ۳۶ بار قهرمان لالیگا شده و همچنان رکورددار قهرمانی در فوتبال اسپانیاست. فصل ۲۰۲۶-۲۷ نیز می‌تواند بار دیگر صحنه رقابتی جذاب میان غول‌های اسپانیا برای کسب معتبرترین جام داخلی این کشور باشد.