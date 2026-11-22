

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسن‌زاده گفت: با این میزان ظرفیتی که در این کشور و به صورت متقابل در ایران وجود دارد انتظار می‌رود که روزبه‌روز سطح مناسبات در حوزه‌های دانشگاهی، فعالیت‌های علمی، اقتصادی و صنعتی رشد پیدا کند.



او به سابقه دیرینه روابط بین دو کشور اشاره کرد و افزود: اتاق ایران با توجه به پتانسیل‌ها و ارکانی که در اختیار دارد، شامل اتاق‌های مشترک، اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی آماده است زمینه و بستر لازم برای توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور را فراهم کند؛ اتاق ایران برای همکاری با سفارت‌خانه هند در تهران در راستای تقویت روابط تجاری آماده است.



رئیس اتاق ایران به شناختی که سفیر هند از توانمندی‌های ایران دارد، اشاره و تصریح کرد: ایران در حوزه‌های علمی، پزشکی، صنعتی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و این ویژگی‌ها می‌تواند حوزه‌های خوبی برای توسعه روابط باشد.



حسن‌زاده از محدودیت‌های ناشی از تحریم علیه ایران سخن گفت و ادامه داد: در حوزه دارو، صنایع غذایی و دانشگاهی که به تحریم‌ها ارتباطی ندارد، می‌توانیم روابط خود را تقویت کنیم.



رئیس اتاق ایران حجم مراودات تجاری بین ایران و هند را ناچیز خواند و بر بسترسازی لازم برای توسعه روابط تأکید کرد.



او واردات دارو، صنایع غذایی مانند برنج و تکنولوژی به ایران از کشور هندوستان که از گذشته سابقه طولانی دارد و در مقابل صادرات میعانات نفتی از ایران به هند را مورد توجه قرار داد و افزود: این تبادلات از گذشته بین دو کشور وجود داشته و انتظار می‌رود که مجدد در دستورکار قرار گیرد.



حسن‌زاده به امکان صدور خدمات فنی‌مهندسی، پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات پلاستیکی، پلیمرها، میعانات گازی و سایر بخش‌ها از ایران به هند اشاره کرد و ادامه داد: ایران در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در این حوزه‌ها داشته و این امکان را دارد تا در راستای صدور آنها به هند فعال شود.

البته نسبت به اقدامات و توسعه حوزه فناوری اطلاعات در هند آگاهی داریم و با توجه به فعالیت‌هایی که در همین بخش و در حوزه هوش مصنوعی در ایران صورت گرفته است، امکان همکاری‌های بیشتر فراهم است.



رئیس اتاق ایران تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی و امکان گسترش رفت‌وآمدها بین دو کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به شناخت و ظرفیت‌هایی که از هند وجود دارد، فعالان اقتصادی ایرانی آمادگی دارند سطح روابط خود را با شرکت‌های هندی افزایش دهند.



در ادامه ویش‌وش نگی سفیر هند در تهران از بررسی راه‌های تقویت ارزش سبد تجاری بین دو کشور خبر داد و افزود: دولت هندوستان توسعه اقتصادی خود را شروع کرده و هدف‌گذاری مشخصی برای خود دارد.



سفیر هند در تهران تصریح کرد: تجارت هند مبتنی بر بخش خصوصی است و دولت هند هیچ محدودیتی درباره روابط تجاری با ایران ندارد.

در واقع بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد و به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل، تا حدی شرایط برای همکاری بین دو کشور پیچیده شده است.



ویش‌وش نگی با بیان اینکه روابط بین ایران و هند از منظر تأمین اقلام دارویی برقرار است، تأکید کرد: درباره سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌توانیم به چابهار اشاره کنیم که به توسعه بندر شهید بهشتی و بندر چابهار مربوط می‌شود و با ورود تجهیزات و تاسیسات بندری، ۳ ترمینال فعال در این منطقه خواهیم داشت.



او درباره روند صدور روادید نیز گفت: صدور روادید بلندمدت با امکان چند بار ورود برای تجار ایرانی فراهم بوده و درحال اجراست و البته تسهیل بیشتر شرایط نیز امکانپذیر است.



بر اساس گفته‌های سفیر هند در تهران، احیای پروازهای مستقیم بین دو کشور نیز در دستورکار قرار دارد و به زودی اجرایی می‌شود.



سفیر هند در تهران حضور و مشارکت تجار ایرانی در نمایشگاه‌های هند را پیشنهاد داد .