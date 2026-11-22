به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: ۴۰۹.۶ کیلومتر از محور‌های کریدوری شریانی استان در قالب ۲۶ طرح و با مشارکت ۲۶ پیمانکار در دست اجراست و برای تکمیل این طرح‌ها ۲۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

ارسلان شکری با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های محور‌های کریدوری شریانی استان در از ابتدای سالجاری تاکنون، افزود: در محور مرند ـ سه‌راهی ایواغلی ـ بازرگان، ۴۹.۳ کیلومتر طرح با مشارکت پنج پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۱۰ کیلومتر از این محور اجرا و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در محور بوکان ـ میاندوآب ـ مهاباد ـ ارومیه ـ سلماس ـ خوی ـ ایواغلی هم ۳۶۰.۳ کیلومتر طرح با مشارکت ۲۱ پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۷۰ کیلومتر از این مسیر اجرا و ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهارداشت: در مجموع، طرح‌های کریدوری شریانی استان به مساحت ۵۳۶ کیلومتر بوده که از این میزان ۴۰۹.۶ کیلومتر در دست اجرا و ۱۳۱ کیلومتر نیز عملیاتی شده است.

شکری تأکید کرد: تکمیل کریدور‌های شریانی از اولویت‌های مهم توسعه شبکه راه‌های استان است و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها، افزایش ظرفیت تردد و تقویت پیوستگی شبکه حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال می‌شود.