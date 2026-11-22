همزمان با آخرین روز از هفته کتاب و کتابخوانی از خادمان، کتابخوان‌ها و کتابداران استان یزد تجلیل شد.

آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در یزد

آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، همزمان با آخرین روز از هفته کتاب و کتابخوانی از خادمان، کتابخوان‌ها و کتابداران استان یزد تجلیل شد.معاون توسعه نهاد کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این مراسم با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: طرح‌های ویژه‌ای برای در دسترس بودن کتاب برای قشر‌های مختلف جامعه داریم که بخشی از آن امسال به اجرا درآمد.

سیامک محبوب افزود: رونمایی از ۳۴ دستگاه کتابخانه سیار، طرح امانت دیجیتال و تهیه کتاب‌های خوب برای کتابخانه‌ها از جمله مجموعه‌های شهرزاد و قایق کاغذی و قاصدک را در دستور کار داریم.

رفیعی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد هم در این مراسم به جایگاه برتر یزد در حوزه کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: به ازای هر یزدی، دو کتابخانه در استان وجود دارد و با دارا بودن دو میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب به ازای هر یزدی ۲ جلد کتاب در کتابخانه‌ها موجود است.

وی افزود: به لحاظ سرانه مطالعه نیز بر اساس آخرین آمار سال ۹۹، یزدی‌ها با متوسط مطالعه ۱۵ دقیقه کتاب غیردرسی در روز، جزو کتابخوان‌ترین مردم ایران هستند.