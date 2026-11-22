رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی گزارش «نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف کاهش ناترازی انرژی» گفت: در جریان بررسی گزارش فرسودگی ناوگان، مصرف بالای سوخت و پایین‌بودن بهره‌وری در حمل‌ونقل بار به‌عنوان بخشی از عوامل افزایش هزینه‌های اقتصادی و تشدید ناترازی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی «نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف کاهش ناترازی انرژی» برگزار شد.

در این جلسه، اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی، معاونان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، معاون سازمان بهینه‌سازی و جمعی از مدیران اجرایی و کارشناسان حضور داشتند.

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با مرکز رسانه در تشریح جزئیات این جلسه گفت: گزارش کارگروه تخصصی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از سوی کمیته عمران و حمل‌ونقل ارائه شد. در این گزارش، فرسودگی ناوگان، مصرف بالای سوخت و پایین‌بودن بهره‌وری در حمل‌ونقل بار به‌عنوان بخشی از عوامل افزایش هزینه‌های اقتصادی و تشدید ناترازی انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی در جمع‌بندی این بخش، با تأکید بر اهمیت بهره‌وری انرژی در سیاست‌های کلی نظام، اظهار کرد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یک موضوع چند وجهی است و به هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی افزود: گزارش تکمیلی و تصمیم‌گیری درباره طرح نوسازی ناوگان باید بر پایه داده‌های دقیق، ارزیابی اقتصادی و بررسی منابع مالی انجام شود. بر همین اساس، موضوعاتی از جمله تعیین سن اسقاط خودرو‌های سنگین، شیوه‌های تأمین مالی، نحوه حمایت از مالکان ناوگان و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در جلسات آینده کمیسیون پیگیری خواهد شد.