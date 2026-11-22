استاندار آذربایجان شرقی خواستار تدوین نهایی سند اجتماعی استان شد و گفت: سند اجتماعی استان با توجه به مسائل جدید اجتماعی می‌بایست تدوین و نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در شورای اجتماعی آذربایجان شرقی بر ضرورت اتخاذ تمهیدات توسط دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول استان می‌بایست در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کنند.

وی به نقش دانشگاه‌های استان در آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد دانشگاه‌ها برای حل مشکلات اجتماعی پای کار بیایند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: دستگاه‌ها و مدیران نباید خودشان را بی‌نیاز از مطالعات دانشگاهی بدانند و تلاش کنند با همکاری مشترک با دانشگاه‌ها، از راه‌حل‌های علمی برای رفع آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند.

سرمست گفت: اولین قدم حل مشکل این است که وجود آن را بپذیریم، مانند یک بیماری که تا قبول نکند بیمار شده به پزشک مراجعه نخواهد کرد و در نتیجه درمان نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید برای حل مشکلات اجتماعی استان اقدام جدی انجام دهیم. از این مساله هم باید عبور کنیم که مشکلات فعلی محصول سال‌های گذشته است.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار تدوین نهایی سند اجتماعی استان شد و گفت: ما در بخشی از مسائل نیازمند بازنگری هستیم و سند اجتماعی استان با توجه به مسائل جدید می‌بایست تدوین و نهایی شود.

سرمست گفت: اجرای سند اجتماعی استان برای زمان‌بندی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شود و در این سند برای کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی و جرایم مختلف برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شود.