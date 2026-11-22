مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با درخواست اختصاص ۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۶، از افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای به ۴۰.۶ درصد و رسیدن ارزش واقعی دارایی‌های صندوق به بیش از ۷۰۰ همت خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست مشترک با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تشریح عملکرد و وضعیت مالی صندوق، خواستار افزایش سهم دولت از حق بیمه اعضا و تعیین تکلیف مطالبات این صندوق از دولت شد.

قادرمرزی با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سهم دولت به ۶۰ درصد در سال آینده گفت: درخواست صندوق بیمه اجتماعی این است که مجلس با افزایش ۴۰ درصد دیگر، سهم دولت را در سال ۱۴۰۶ به ۱۰۰ درصد برساند. این درخواست با هدف کاهش هزینه پرداختی بیمه‌شدگان و فراهم کردن امکان افزایش سطح بیمه‌پردازی و برخورداری آنان از مستمری بالاتر مطرح شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه حداکثر حق بیمه پرداختی فعلی یک روستایی ماهانه حدود ۶۳۰ هزار تومان است، گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، در صورت افزایش سهم دولت و اصلاح سطح بیمه‌پردازی، مبلغ حق بیمه حداکثر می‌تواند به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برسد.

وی خواستار پیش‌بینی ۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۶ برای سهم دولت در تأمین منابع صندوق شد و تأکید کرد که تقویت منابع مالی، زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای جامعه هدف را فراهم می‌کند.

عضویت ۳.۵ میلیون نفر در صندوق بیمه روستاییان

قادرمرزی با اشاره به جمعیت تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی گفت: در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیون نفر از کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو این صندوق هستند، در حالی که جامعه هدف آن حدود ۸.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. طی دو سال گذشته ۵۱۲ هزار نفر به اعضای صندوق اضافه شده‌اند و ضریب پوشش بیمه‌ای جامعه هدف از ۳۲.۶ درصد به ۴۰.۶ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به خدمات ویژه این صندوق در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون ۳۷۵ هزار مادر روستایی دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه از سوی دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که از بیمه رایگان برخوردارند را ۵۷ هزار و ۳۴۲ نفر اعلام کرد و افزود: ۷ هزار و ۱۲۶ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در این صندوق بیمه شده‌اند.

مطالبات ۵۶ هزار میلیارد تومانی صندوق از دولت

قادرمرزی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات صندوق از دولت اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ پرداخت سهم دو سوم دولت از حق بیمه اعضا به‌تدریج با وقفه مواجه شده است. همچنین میزان مطالبات حسابرسی‌شده صندوق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ را ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان است و برآورد می‌شود این رقم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۶ هزار میلیارد تومان برسد.

مدیرعامل صندوق با اشاره به پیش‌بینی ۲۵.۲ هزار میلیارد تومان سهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: از ۷.۲ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، تاکنون ۳.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: قرار است این مبلغ از محل سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأمین شود.

قادرمرزی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق در بورس قرار دارد، افزود: تعداد سهام تحت مدیریت صندوق از ۱۲۸ سهم به ۷۸ سهم کاهش یافته و برنامه‌ریزی شده است این تعداد به کمتر از ۵۰ سهم برسد.

مدیرعامل صندوق همچنین به سرمایه‌گذاری یک‌ونیم درصدی در سهام شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد و گفت: این سهام در دوره اخیر با مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان خریداری شده و ارزش آن اکنون به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صندوق روستاییان باید به مأموریت اصلی خود در تحقق عدالت اجتماعی بازگردد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: تسویه بدهی دولت به صندوق یک ضرورت است، اما پیش از اختصاص منابع جدید باید برنامه‌ای شفاف، هدفمند و مبتنی بر محاسبات کارشناسی برای هزینه‌کرد آن تدوین شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست بررسی عملکرد و برنامه‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این صندوق افزود: این صندوق بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد شد؛ اما به نظر می‌رسد در گذر زمان تا حدودی از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

غلامرضا تاجگردون، با اشاره به روند تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ افزود: در زمان تدوین این قانون، نگاه کلان، شکل‌گیری یک نظام جامع رفاه اجتماعی و ایجاد سازوکاری برای حمایت از گروه‌هایی بود که از پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای کافی برخوردار نبودند. در همین چارچوب، بیمه روستاییان و عشایر به‌عنوان یکی از مأموریت‌های مهم نظام رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. همچنین تحقق عدالت اجتماعی، هدف اصلی تأسیس این صندوق بوده و نباید اجازه دهیم فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری، صندوق را از مأموریت اصلی خود دور کند.

وی ادامه داد: اگرچه در زمینه افزایش تعداد بیمه‌شدگان اقدامات مثبتی انجام شده، اما همچنان با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله داریم. همچنین باید ارتباط فعالیت‌های صندوق با توسعه روستایی و بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق روستایی و عشایری تقویت شود.

ضرورت تعیین تکلیف بدهی دولت به صندوق

وی با اشاره به موضوع بدهی دولت به صندوق گفت: یکی از مسائل مهم صندوق، تعیین تکلیف مطالبات از دولت است؛ اما باید توجه داشت که صرف دریافت منابع مالی، به معنای حل مشکلات صندوق نیست. حتی اگر منابع قابل‌توجهی از طریق تسویه بدهی دولت، تهاتر نفتی یا سایر روش‌ها در اختیار صندوق قرار گیرد، باید مشخص باشد که این منابع قرار است چه تحول ملموسی در وضعیت بیمه‌شدگان ایجاد کنند. اختصاص منابع بدون برنامه مشخص می‌تواند صندوق را به مسیری مشابه برخی صندوق‌های بازنشستگی سوق دهد؛ مسیری که در آن توسعه ساختار اداری و بنگاه‌داری جایگزین مأموریت اصلی حمایت اجتماعی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی پیش از دریافت منابع جدید گفت: صندوق باید به‌صورت دقیق مشخص کند که با تسویه بدهی دولت، چه میزان می‌تواند پوشش بیمه‌ای را افزایش دهد، چه تعداد از افراد را تحت حمایت قرار دهد، سطح خدمات درمانی را تا چه اندازه ارتقا بخشد و چه برنامه‌ای برای تأمین حداقل معیشت روستاییان و عشایر دارد. باید مشخص شود برای حمایت از افراد تحت پوشش، تأمین حداقل زندگی، حمایت از سالمندان و افراد ازکارافتاده و توانمندسازی اقتصادی جامعه روستایی چه میزان منابع نیاز داریم. این موارد باید با محاسبات دقیق کارشناسی و بیمه‌ای همراه باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه تأمین منابع پایدار بیمه سلامت گفت: در گذشته نیز با انجام محاسبات کارشناسی درباره سرانه حق بیمه و طراحی منابع پایدار، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای فراهم شد. امروز نیز صندوق باید از همین الگو استفاده کند و به‌جای طرح صرف مطالبات، برای تأمین منابع پایدار و تحقق اهداف اجتماعی برنامه مشخص ارائه دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مطالبات سایر صندوق‌های بازنشستگی از دولت گفت: امروز صندوق‌های مختلف کشور از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند؛ اما با توجه به محدودیت منابع عمومی، لازم است صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با رویکردی متفاوت و مبتنی بر ارائه برنامه‌ای مشخص وارد این موضوع شود. اگر صندوق بتواند برنامه‌ای جامع برای توسعه پوشش بیمه‌ای، تأمین حداقل معیشت و ارتقای سطح زندگی روستاییان و عشایر ارائه کند، مجلس نیز می‌تواند با نگاه حمایتی و مشارکتی برای تأمین منابع موردنیاز آن اقدام کند. همچنین موضوع نباید صرفاً به درخواست پرداخت بدهی دولت محدود شود؛ بلکه باید مشخص کنیم با چه سازوکاری و از چه محل‌هایی می‌توان منابع پایدار برای حمایت کامل‌تر از جامعه روستایی و عشایری فراهم کرد.

وی در ادامه، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای دو تا سه‌ساله برای صندوق تأکید کرد و گفت: صندوق باید ابتدا اهداف خود را مشخص و سپس به روش محاسبه معکوس، میزان منابع موردنیاز برای تحقق آنها را تعیین کند. برای مثال، اگر هدف صندوق افزایش تعداد بیمه‌شدگان از سه میلیون نفر به هشت میلیون نفر در یک دوره مشخص است، باید روشن شود که برای این جمعیت چه سطحی از حمایت بیمه‌ای و معیشتی در نظر گرفته شده و تأمین این خدمات چه میزان اعتبار نیاز دارد. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باید به فلسفه تأسیس خود بازگردد. تسویه بدهی دولت، تأمین منابع پایدار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی زمانی ارزشمند است که در نهایت به گسترش عدالت اجتماعی، بهبود سطح زندگی روستاییان و عشایر و افزایش کیفیت حمایت‌های بیمه‌ای منجر شود.