به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار موقوفه‌ئی در تشریح این خبر گفت: در پی سرقت حجم زیادی طلا از یکی از طلافروشي های خيابان شفای شهر کرمان از طریق تخریب شبانه بخشی از دیوار، بررسي دقیق صحنه سرقت و پیجویی های تخصصی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با قدردانی از تعاملات و هماهنگی های مسولان قضایی افزود: در این رابطه ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان با ردزنی های تخصصی و پیگیری های شبانه روزی به هویت افراد دخیل در این سرقت پی برده و حسب هماهنگی قضایی و دستورات قاطع دادستان برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در اين راستا سه نفر عامل سرقت قریب نیم کیلوگرم طلاجات این طلافروشی در عملیات ضربتی پلیس آگاهی که با تعقیب و مراقبت عملیاتی و تیراندازی همراه بود دستگیر و طلاهای مسروقه به ارزش بالغ بر ۱۲۰میلیارد ریال کشف شد که روند تحویل آنان به مالباخته و معرفی سارقان به مراجع قضایی در حال انجام است.