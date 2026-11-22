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فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری سه نفر سارق بیش از نیم کیلوگرم طلا از یکی از طلافروشي های شهر کرمان در عملیات اقتداری پلیس آگاهی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار موقوفهئی در تشریح این خبر گفت: در پی سرقت حجم زیادی طلا از یکی از طلافروشي های خيابان شفای شهر کرمان از طریق تخریب شبانه بخشی از دیوار، بررسي دقیق صحنه سرقت و پیجویی های تخصصی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با قدردانی از تعاملات و هماهنگی های مسولان قضایی افزود: در این رابطه ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان با ردزنی های تخصصی و پیگیری های شبانه روزی به هویت افراد دخیل در این سرقت پی برده و حسب هماهنگی قضایی و دستورات قاطع دادستان برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در اين راستا سه نفر عامل سرقت قریب نیم کیلوگرم طلاجات این طلافروشی در عملیات ضربتی پلیس آگاهی که با تعقیب و مراقبت عملیاتی و تیراندازی همراه بود دستگیر و طلاهای مسروقه به ارزش بالغ بر ۱۲۰میلیارد ریال کشف شد که روند تحویل آنان به مالباخته و معرفی سارقان به مراجع قضایی در حال انجام است.