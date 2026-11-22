نشست تبیینی قرارگاه جهاد تبیین و روایت استان ایلام با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، با محوریت آگاهی‌بخشی عمومی و روایت صحیح رویداد‌ها برگزار شد.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در جهاد تبیین و مقابله با جنگ رسانه‌ای

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در جهاد تبیین و مقابله با جنگ رسانه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست تبیینی قرارگاه جهاد تبیین و روایت استان ایلام با هدف بررسی مسائل روز، تقویت جریان روایتگری صحیح و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون جهاد تبیین، ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی، تبیین دقیق رویداد‌ها و تقویت جهاد مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سردار «یداالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به اهمیت هفته بسیج گفت: هفته بسیج یادآور مقطعی از تاریخ انقلاب است که اراده ملت در برابر توفان‌های فتنه همچون کوهی استوار ایستاد و اجازه نداد توطئه‌ها به اهداف خود برسند.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز با تأکید بر ضرورت عبور از محدودیت‌های اداری برای انجام مأموریت‌های جهادی اظهار کرد: امروز بسیاری از وظایف در چارچوب‌های معمول اداری دستگاه‌ها نمی‌گنجد و تحقق اهداف، نیازمند هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های مختلف است.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی و ولایی در جهاد تبیین گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید با اقتدار، هم‌افزایی و آرایش جهادی، روایت خدمات و دستاورد‌های نظام را در برابر جنگ رسانه‌ای و تلاش دشمن برای تحریف واقعیت دنبال کنند.