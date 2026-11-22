سرمربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به دشواری دیدار مقابل الوصل امارات گفت: هر مسابقه برای ما حکم یک فینال را دارد و با تمرکز کامل به میدان می‌رویم تا با ارائه بهترین عملکرد، هواداران را خوشحال کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الوصل امارات، اظهار داشت: می‌دانیم بازی سختی پیش رو داریم؛ همانند تمام مسابقات، باید با تمرکز بالا و ذهنیت آماده وارد زمین شویم.

وی افزود: بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. تیمی که باهوش‌تر بازی کند، موفق‌تر خواهد بود و به نتیجه دلخواه می‌رسد. برای رسیدن به اینجا شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. برای هوادارانمان که جای خالی‌شان در دیدار‌های خانگی احساس می‌شود، می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم تا آنها را خوشحال کنیم. هواداران نیز با انرژی مثبت به ما کمک می‌کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشیم و بتوانیم خوشحالشان کنیم.

نکونام تأکید کرد: با توجه به شرایط سختی که داشتیم، عملکرد خوبی ارائه کرده‌ایم. هر مسابقه برای ما حکم یک بازی فینال را دارد و دیدار فردا نیز همین شرایط را خواهد داشت. به گذشته فکر نمی‌کنیم و تمام تمرکزمان روی مسابقه فردا است تا بتوانیم در این دیدار و بازی‌های آینده به موفقیت برسیم.

سرمربی تراکتور در پایان گفت: تلاش می‌کنیم فردا با تمرکز کامل و ارائه بهترین عملکرد وارد زمین شویم تا بتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم.