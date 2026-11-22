رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، گفت: پایین بودن میزان مستمری در مقایسه با حق بیمه پرداختی و همچنین عدم پرداخت سهم دولت در سنوات گذشته، از جمله موانع توسعه پوشش بیمه‌ای این صندوق است که باید در بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،غلامرضا تاج‌گردون در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه، اول آذرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، گفت: مدیرعامل صندوق در این جلسه گزارش مفصلی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، خوشبختانه عملکرد صندوق طی دو سال گذشته قابل توجه بوده و سطح پوشش بیمه‌ای آن افزایش یافته است؛ با این حال، میزان پوشش فعلی همچنان با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پایین بودن میزان مستمری پرداختی به بیمه‌شدگان، افزود: میزان مستمری‌ها نسبت به اهدافی که برای صندوق پیش‌بینی شده، پایین است و همین مسئله انگیزه کشاورزان، روستاییان و عشایر را برای عضویت و پرداخت حق بیمه کاهش می‌دهد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، عدم پرداخت سهم دولت به صندوق در سنوات گذشته موجب انباشت مطالبات این مجموعه شده و این موضوع عملاً توان صندوق را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و انجام اقدامات مؤثر در آینده محدود کرده است.

تاج‌گردون با بیان اینکه تناسب میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی باید به‌گونه‌ای باشد که عضویت در صندوق برای جامعه هدف توجیه اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: از مسئولان صندوق خواستیم محاسبات لازم را انجام دهند تا مشخص شود برای افزایش سطح پوشش بیمه‌ای و ایجاد انگیزه در میان روستاییان و کشاورزان، چه اصلاحاتی باید در میزان حق بیمه و مستمری صورت گیرد؛ چراکه اگر فردی سالانه حدود ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کند، اما در زمان بازنشستگی تنها حدود ۳ میلیون تومان مستمری دریافت کند، چنین شرایطی نمی‌تواند انگیزه کافی برای عضویت در صندوق ایجاد کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های سنی و سابقه پرداخت حق بیمه برای بهره‌مندی از مستمری، اظهار کرد: بر اساس شرایط مطرح‌شده، فرد باید حداقل ۷۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد؛ به این معنا که اگر شخصی در ۶۰ یا ۶۲ سالگی به عضویت صندوق درآید، برای برخورداری از ۱۵ سال سابقه بیمه‌پردازی باید به سن ۸۵ سالگی برسد. در چنین شرایطی، با توجه به سن بالای فرد هنگام آغاز دریافت مستمری، فرصت بهره‌مندی از آن در یک دوره قابل‌توجه محدود خواهد بود و این مسئله نیز باید در اصلاح شرایط صندوق مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهادهای خود را پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون ارائه کند تا در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، موضوعاتی همچون افزایش سقف مستمری، اصلاح و افزایش حق بیمه و همچنین ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای این صندوق مورد توجه قرار گیرد.